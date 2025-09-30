Meteo del 1 ottobre 2025 a Gela | Sole, nuvole o pioggia? Ecco le previsioni

Che tempo farà domani 1 ottobre 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Le previsioni meteo per Gela del 1 ottobre 2025 promettono una giornata variegata con una serie di mutamenti meteorologici che accompagneranno i cittadini dalla notte alla sera. Mentre alcuni momenti della giornata potrebbero sorprendervi, altri promettono un tempo più stabile e sereno. Scopriamo insieme i dettagli ora per ora.

Previsioni Orarie Dettagliate

Notte: La giornata inizia con un cielo coperto e una temperatura di 21.74°C. Il vento è debole, soffiando da ovest a una velocità di 0.97 m/s, con raffiche fino a 1.61 m/s. L'umidità si attesta al 59%, mantenendo l'atmosfera relativamente fresca.

Prima mattina: Verso le 03:00 il cielo si apre parzialmente, con solo poche nuvole a coprire il firmamento. La temperatura sale leggermente a 22.24°C e il vento cambia direzione, provenendo ora da nord con una velocità di 1.35 m/s.

Mattina: Alle 06:00, la pioggia fa la sua comparsa con una leggera precipitazione di 1.65 mm. La temperatura scende a 21.39°C, e l'umidità aumenta al 60%. Il vento si calma, soffiando a 1.32 m/s.

Mezza mattinata: Alle 09:00, la pioggia leggera continua, portando 1.73 mm di precipitazioni. La temperatura diminuisce ulteriormente a 19.94°C. Le nuvole coprono completamente il cielo e l'umidità aumenta al 72%.

Mezzogiorno: La pioggia persiste, sebbene in quantità inferiore, con 1.09 mm. La temperatura sale a 21.12°C. Il vento cambia nuovamente direzione, provenendo da sud-ovest a 2.02 m/s con raffiche fino a 3.76 m/s.

Primo pomeriggio: Alle 15:00, il tempo migliora significativamente con poche nuvole e precipitazioni ridotte a 0.41 mm. La temperatura raggiunge il picco di 23.85°C, mentre il vento si intensifica, soffiando da ovest a 6.02 m/s.

Tardo pomeriggio: Il cielo presenta nubi sparse alle 18:00, con la temperatura che si attesta a 22.98°C. Il vento rimane forte, con una velocità di 7.92 m/s e raffiche fino a 9.38 m/s.

Sera: La giornata si chiude con un cielo sereno e una temperatura di 22.43°C. Il vento continua a soffiare da ovest a 7.55 m/s. L'umidità si stabilizza al 69%, offrendo un finale di giornata piacevole.

Riepilogo delle Previsioni del Giorno

In sintesi, il 1 ottobre 2025 a Gela sarà una giornata caratterizzata da cambiamenti meteorologici dinamici. La mattina sarà segnata da piogge leggere, con le nuvole che domineranno il cielo. Tuttavia, il pomeriggio porterà un miglioramento, con temperature più miti e cieli più aperti. Il vento sarà un elemento costante, aumentando di intensità nel corso della giornata. La sera si prevede serena, offrendo un momento di tranquillità dopo una giornata variabile. Complessivamente, sarà una giornata da vivere con attenzione alle condizioni meteorologiche, ma con momenti di piacevole serenità.