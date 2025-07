Meteo dei prossimi giorni dal 21 giugno 2025 a Gela | Tutto quello che devi sapere

Che tempo farà domani 21 giugno 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Nella splendida cornice di Gela, il 21 giugno 2025 si preannuncia una giornata dall'atmosfera serena e piacevole. Che si tratti di una passeggiata lungo la costa o di un pomeriggio in centro, il tempo sarà un alleato perfetto per qualsiasi attività. Ma quali sorprese ci riserverà il meteo? Scopriamo insieme i dettagli per ogni fascia oraria.

Previsioni dettagliate per la giornata

Notte: La notte a Gela inizia sotto un cielo sereno, con una temperatura di 23.24°C. L'umidità si attesta al 70%, conferendo una sensazione di freschezza. Il vento soffia leggero da nord-est a 1.37 m/s, rendendo la notte ideale per una passeggiata notturna.

Prima mattina: Alle prime luci dell'alba, il cielo rimane chiaro e limpido. La temperatura scende leggermente a 22.54°C, mentre l'umidità diminuisce al 66%. Il vento, proveniente da nord-est, aumenta leggermente la sua intensità a 1.97 m/s.

Mattina: Con l'arrivo del giorno, il sole splende alto nel cielo, mantenendo il cielo sereno. La temperatura risale a 23.76°C, mentre l'umidità continua a calare al 62%. Il vento è quasi impercettibile, soffiando a soli 0.9 m/s. È il momento ideale per godersi una colazione all'aperto.

Mezza mattinata: Verso la metà della mattina, il bel tempo persiste con una temperatura che sale a 25.81°C. L'umidità scende ulteriormente al 53%, rendendo l'aria secca e piacevole. Un vento da ovest di 3.63 m/s porta una leggera brezza, perfetta per rinfrescarsi.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, il sole continua a dominare, con il cielo sereno e una temperatura di 25.66°C. L'umidità ritorna al 62%, mentre il vento da sud-ovest si intensifica a 5.76 m/s, rendendo l'atmosfera vivace.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, si osservano alcune poche nuvole nel cielo, ma la temperatura rimane stabile a 25.08°C. L'umidità è al 66%, e il vento soffia da sud-ovest a 3.13 m/s, creando un ambiente piacevole per attività all'aperto.

Tardo pomeriggio: Con il calare del sole, le nubi aumentano leggermente, ma il clima rimane gradevole. La temperatura scende a 24.75°C, con un'umidità del 68%. Il vento, da nord-ovest, è leggero a 1.05 m/s, ideale per rilassarsi all'aria aperta.

Sera: La serata si chiude con il ritorno del cielo sereno e una temperatura di 24.14°C. L'umidità si mantiene al 68%, mentre il vento da nord soffia delicatamente a 1.09 m/s, concludendo la giornata con un clima perfetto per una cena sotto le stelle.

Riepilogo delle previsioni per il 21 giugno 2025

La giornata del 21 giugno a Gela sarà caratterizzata da un cielo prevalentemente sereno, con temperature che oscillano tra i 22.54°C e i 25.81°C. L'umidità varierà tra il 53% e il 70%, garantendo un clima asciutto e piacevole. Il vento, sebbene leggero, offrirà una piacevole brezza durante l'intero arco della giornata. In sintesi, sarà una giornata ideale per godersi tutte le meraviglie che Gela ha da offrire, all'insegna di un'estate ormai alle porte.