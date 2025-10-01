Meteo dei prossimi giorni dal 2 ottobre 2025 a Gela | Tutto quello che devi sapere

Che tempo farà domani 2 ottobre 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Gela si prepara a vivere una giornata meteorologicamente interessante, con condizioni che promettono di variare nel corso delle ore. I cittadini sono invitati a pianificare le proprie attività tenendo conto delle previsioni giornaliere. Scopriamo insieme cosa ci riserva il tempo per domani, 2 ottobre 2025.

Previsioni Orarie Dettagliate

Notte: La notte inizia con un cielo sereno e una temperatura di 21.72°C. L'umidità è al 73% e il vento soffia a 6.5 m/s da 297° con raffiche fino a 6.97 m/s. Non sono previste precipitazioni.

Prima mattina: Nelle prime ore del mattino si potrebbero verificare piogge leggere con una probabilità del 20%. La temperatura scende leggermente a 21.05°C e l'umidità si riduce al 70%. Il vento soffia a 5.66 m/s da 318° con raffiche fino a 7.59 m/s, e si prevede una pioggia leggera di 0.19 mm.

Mattina: Con l'arrivo del giorno, il cielo torna a essere sereno, e la temperatura si attesta a 20.51°C. L'umidità scende al 67% con un vento moderato a 5.09 m/s da 327° e raffiche di 7.25 m/s.

Mezza mattinata: Durante la mezza mattinata, il tempo rimane stabile con cieli sereni e una temperatura in aumento a 22.79°C. L'umidità è al 55% e il vento soffia a 6.45 m/s da 329°, con raffiche di 6.51 m/s.

Mezzogiorno: A mezzogiorno il clima si mantiene soleggiato e gradevole, con una temperatura che sale a 24.67°C. L'umidità scende ulteriormente al 48% mentre il vento soffia a 6.84 m/s da 300° con raffiche di 7.64 m/s.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, il cielo resta sereno, con una lieve nuvolosità al 9%. La temperatura si mantiene sui 24.2°C, l'umidità è al 49% e il vento raggiunge i 7.68 m/s da 15°, con raffiche fino a 7.84 m/s.

Tardo pomeriggio: Verso il tardo pomeriggio il cielo si copre leggermente con poche nuvole. La temperatura scende a 20.83°C, l'umidità è al 56% e il vento soffia a 8.41 m/s da 13°, con raffiche di 9.8 m/s.

Sera: La giornata si conclude con un cielo nuovamente sereno e una temperatura di 19.74°C. L'umidità è al 55% e il vento si calma, soffiando a 4.55 m/s da 345° con raffiche di 6.69 m/s.

Riepilogo delle Condizioni Meteo

La giornata di domani a Gela si prospetta prevalentemente serena, con una breve parentesi di piogge leggere nelle prime ore del mattino. Le temperature variano dai 19.74°C della sera ai 24.67°C del mezzogiorno, con un vento moderato che soffia principalmente dai settori nord-occidentali. L'umidità si manterrà in un range medio, contribuendo a rendere l'atmosfera piacevole per gran parte della giornata. In sintesi, una giornata che promette di essere adatta a tutte le attività all'aperto, con una sola raccomandazione di attenzione alle possibili piogge leggere nelle prime ore del mattino.