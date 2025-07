Meteo dei prossimi giorni dal 18 giugno 2025 a Gela | Tutto quello che devi sapere

Che tempo farà domani 18 giugno 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

La giornata di domani a Gela si prospetta perfetta per chi ama il sole e il cielo limpido. Le previsioni indicano una serie di condizioni meteorologiche favorevoli che accompagneranno gli abitanti e i visitatori lungo l'intera giornata. Scopriamo insieme cosa ci riserva il meteo per il 18 giugno 2025.

Previsioni dettagliate per la giornata

Notte: La giornata inizia sotto un cielo sereno con una temperatura di 21.91°C. Il vento soffierà da est con una velocità di 3.28 m/s, mentre l'umidità si attesterà intorno all'81%. Sarà un inizio di giornata tranquillo, ideale per chi ama passeggiare sotto le stelle.

Prima mattina: Il cielo rimarrà sereno, con un leggero aumento della temperatura a 22.33°C. Il vento cambierà leggermente direzione, provenendo da nord-est a 3.39 m/s. L'umidità scenderà al 75%, creando un'atmosfera fresca e piacevole.

Mattina: Con il sorgere del sole, la temperatura salirà a 23.69°C. Il cielo continuerà a essere sereno, con una leggera brezza da nord a 2.13 m/s. L'umidità calerà ulteriormente al 70%, rendendo l'inizio della mattinata ideale per attività all'aperto.

Mezza mattinata: Il clima si manterrà stabile con una temperatura di 24.5°C e un cielo completamente sgombro da nuvole. Il vento spirerà da sud-ovest a 4.28 m/s, mantenendo l'aria fresca e ventilata. L'umidità si stabilizzerà al 69%.

Mezzogiorno: A metà giornata, il termometro segnerà 24.71°C. Il cielo rimarrà sereno, e il vento da sud-ovest aumenterà leggermente a 5.78 m/s. L'umidità salirà al 73%, ma non sarà sufficiente a spezzare la bellezza del cielo limpido.

Primo pomeriggio: La temperatura registrerà una leggera diminuzione a 24.25°C, ma il cielo continuerà a essere sereno. Il vento soffierà da sud-ovest a 4.31 m/s. L'umidità sarà al 74%, rendendo l'aria ancora piacevole per le attività pomeridiane.

Tardo pomeriggio: Verso sera, la temperatura scenderà a 23.58°C. Il cielo rimarrà sereno, mentre il vento da sud-ovest rallenterà a 1.43 m/s. L'umidità salirà al 78%, ma l'atmosfera rimarrà comunque piacevole.

Sera: La giornata si concluderà con una temperatura di 22.79°C e un cielo sereno. Il vento soffierà leggermente da est a 0.84 m/s, mentre l'umidità aumenterà all'83%. Sarà una serata perfetta per godersi il panorama stellato.

Riepilogo delle condizioni meteorologiche

La giornata di domani a Gela si prospetta serena e soleggiata dal mattino fino a sera, con temperature che oscilleranno tra i 21.91°C e i 24.71°C. Il vento sarà moderato, prevalentemente da sud-ovest, con velocità variabili tra 0.84 m/s e 5.78 m/s. L'umidità varierà tra il 69% e l'83%, ma non interferirà con il cielo limpido. In sintesi, sarà una giornata perfetta per godere delle bellezze naturali di Gela sotto un cielo limpido e un sole splendente.