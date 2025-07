Meteo dei prossimi giorni dal 17 giugno 2025 a Gela | Tutto quello che devi sapere

Che tempo farà domani 17 giugno 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

La città di Gela si prepara a vivere una giornata all'insegna del bel tempo, con condizioni meteorologiche favorevoli che accompagneranno gli abitanti e i visitatori per tutto il giorno. Le previsioni indicano temperature piacevoli e cieli prevalentemente sereni, un invito perfetto per chi desidera trascorrere del tempo all'aperto. Scopriamo insieme, ora per ora, come si svilupperà questa giornata estiva.

Previsioni dettagliate per Gela

Notte: Il cielo sopra Gela si presenterà completamente sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 24.54°C. L'umidità sarà al 57%, mentre il vento soffierà da est con una velocità di 1.83 m/s. La pressione atmosferica sarà di 1016 hPa.

Prima mattina: Le condizioni rimarranno stabili con un cielo limpido e una temperatura leggermente inferiore, di 24.26°C. L'umidità salirà di poco, raggiungendo il 58%, e il vento si calmerà ulteriormente, con velocità ridotta a 1.35 m/s proveniente da nord-est.

Mattina: Con l'arrivo del giorno, il sole splenderà su Gela, riscaldando l'aria fino a 25.52°C. L'umidità scenderà al 53%, e il vento cambierà direzione, provenendo ora da sud con una leggera brezza di 1.62 m/s.

Mezza mattinata: Le nuvole inizieranno a fare la loro comparsa, ma si tratterà solo di nubi sparse. La temperatura salirà a 25.84°C, mentre l'umidità si attesterà al 55%. Il vento, proveniente da sud-ovest, aumenterà leggermente in intensità, raggiungendo una velocità di 3.51 m/s.

Mezzogiorno: Il cielo si aprirà di nuovo con poche nuvole a fare da contorno a una giornata soleggiata. La temperatura si stabilizzerà intorno ai 26.12°C, mentre l'umidità salirà al 57%. Il vento da sud-ovest manterrà una velocità costante di 3.31 m/s.

Primo pomeriggio: Le nuvole scompariranno, lasciando spazio a un cielo limpido con una temperatura di 25.41°C. L'umidità sarà più elevata, al 75%, mentre il vento, proveniente da sud-ovest, soffierà con una velocità di 3.87 m/s.

Tardo pomeriggio: Il clima rimarrà sereno con una temperatura di 23.83°C e un'umidità dell'84%. Il vento, di origine meridionale, calerà leggermente in intensità, raggiungendo una velocità di 2.04 m/s.

Sera: La giornata si concluderà con un cielo stellato e una temperatura di 23.04°C. L'umidità salirà all'86%, e il vento, proveniente da est, soffierà a 2.11 m/s, garantendo una serata fresca e piacevole.

Riepilogo della giornata

La giornata del 17 giugno 2025 a Gela sarà caratterizzata da temperature gradevoli e un cielo prevalentemente sereno. Le condizioni atmosferiche rimarranno stabili per l'intera giornata, con una leggera brezza che accompagnerà le ore diurne. Non si prevede alcuna precipitazione, assicurando una giornata ideale per attività all'aperto. In sintesi, sarà una splendida giornata estiva che gli abitanti di Gela potranno godersi in pieno.