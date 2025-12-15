Meteo dei prossimi giorni dal 16 dicembre 2025 a Gela | Tutto quello che devi sapere

Che tempo farà domani 16 dicembre 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Domani, 16 dicembre 2025, Gela si prepara ad affrontare una giornata meteorologica piuttosto variabile e interessante. Le previsioni indicano un andamento delle condizioni atmosferiche che potrebbe influenzare le attività della città in diversi momenti della giornata. Scopriamo insieme cosa ci riserva il meteo per le prossime ore.

Previsioni dettagliate per la giornata

Notte: La giornata inizia con un cielo completamente coperto e una temperatura di 14.25°C. L'umidità si attesta all'81%, mentre la pressione è di 1024 hPa. Il vento soffia da est con una velocità di 4.84 m/s. Non sono previste precipitazioni durante le ore notturne.

Prima mattina: Nelle prime ore del mattino, la temperatura sale leggermente a 15.05°C. L'umidità scende al 79%, e si registra una leggera pioggia con un accumulo di 0.12 mm. Il vento aumenta la sua intensità con raffiche fino a 9.49 m/s provenienti da est.

Mattina: Si mantiene una leggera pioggia con precipitazioni di 0.24 mm. La temperatura rimane stabile a 14.96°C, mentre l'umidità ritorna all'81%. Il vento continua a soffiare da est con una velocità di 7.63 m/s.

Mezza mattinata: Durante la mezza mattinata, le precipitazioni aumentano con 0.89 mm di pioggia leggera. La temperatura sale a 16.14°C e l'umidità scende al 78%. Il vento cambia direzione provenendo da sud-est con raffiche fino a 11.72 m/s.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, la pioggia diventa moderata con 7.16 mm di precipitazioni. La temperatura si abbassa a 15.09°C, e l'umidità aumenta all'89%. Il vento raggiunge i 9.76 m/s da sud-est.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, le condizioni peggiorano con una forte pioggia di 13.19 mm. La temperatura sale a 16.12°C, e l'umidità si mantiene al 90%. Il vento cambia direzione, provenendo da sud-ovest con una velocità di 5.1 m/s.

Tardo pomeriggio: Nel tardo pomeriggio, le precipitazioni si riducono a 2.74 mm di pioggia leggera. La temperatura si stabilizza a 15.65°C con un'umidità dell'85%. Il vento rallenta, soffia da sud a 1.15 m/s.

Sera: Infine, la serata si chiude con piogge leggere di 1.4 mm. La temperatura scende leggermente a 15.31°C e l'umidità si attesta all'84%. Il vento cambia nuovamente direzione provenendo da est con una velocità di 3.19 m/s.

Conclusioni sulle previsioni del giorno

In sintesi, la giornata di domani a Gela sarà caratterizzata da un'alternanza di cieli coperti e piogge di diversa intensità. La temperatura oscillerà tra i 14°C e i 16°C, mentre il vento varierà in intensità e direzione. Le precipitazioni più significative sono attese nel primo pomeriggio, con una forte pioggia che potrebbe influenzare le attività all'aperto. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche, in particolare durante le ore centrali della giornata.