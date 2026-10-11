Messina, suicida in carcere il 22enne accusato dell’omicidio di Melissa Echevarria

Il 22enne aveva confessato davanti al gip di aver provocato la morte della donna, sostenendo di non aver avuto intenzione di ucciderla.

MESSINA (ITALPRESS) – Si è tolto la vita nel carcere di Barcellona Pozzo di Gotto, nel Messinese, Bessem Slimeni, il 22enne tunisino reo confesso dell’omicidio di Melissa Echevarria, la 40enne venezuelana uccisa il 12 agosto scorso nel cortile di una palazzina di via La Farina, a Messina.

Il giovane, arrestato il 22 settembre dalla Squadra Mobile, è stato trovato impiccato alle grate della finestra della propria cella. Inutili i soccorsi. Sulla vicenda la Procura di Barcellona Pozzo di Gotto, guidata dal procuratore capo Giuseppe Verzera, ha aperto un fascicolo contro ignoti e disposto il sequestro della documentazione sanitaria del detenuto. Slimeni era stato sottoposto fino al giorno precedente a un regime di sorveglianza speciale, dopo aver manifestato disturbi di possibile natura psichica.

Gli inquirenti dovranno chiarire le circostanze della revoca della misura e verificare eventuali responsabilità. Per mercoledì è previsto il conferimento dell’incarico per l’autopsia. Il 22enne aveva confessato davanti al gip di aver provocato la morte della donna, sostenendo di non aver avuto intenzione di ucciderla. Secondo la sua versione, l’episodio sarebbe scaturito da una lite per la scomparsa di 100 euro. Le indagini della Squadra Mobile avevano permesso di identificarlo grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza e alle testimonianze raccolte.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).