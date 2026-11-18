Meloni “Noi lavoriamo per abbassare tasse, la sinistra litiga sulla patrimoniale”
ROMA (ITALPRESS) - "Mentre noi lavoriamo per abbassare le tasse e lasciare più soldi nelle tasche degli italiani, a sinistra litigano tra chi vuole introdurre una nuova patrimoniale e chi persino la c...
ROMA (ITALPRESS) - "Mentre noi lavoriamo per abbassare le tasse e lasciare più soldi nelle tasche degli italiani, a sinistra litigano tra chi vuole introdurre una nuova patrimoniale e chi persino la considera una condizione per costruire un'alleanza di governo. Per loro esiste un'unica ricetta in economia: tassare sempre di più la ricchezza esistente, senza mai porsi il problema di come crescere e creare nuova ricchezza". Lo scrive su X il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. "Ecco qual è la profonda differenza tra noi e la sinistra: alla cultura delle tasse e dello sperpero delle risorse a pioggia preferiremo sempre quella del taglio delle tasse, del lavoro e dello sviluppo", aggiunge.
- foto Ipa Agency -
(ITALPRESS).
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Fonte:
- https://www.italpress.com/meloni-noi-lavoriamo-per-abbassare-tasse-la-sinistra-litiga-sulla-patrimoniale/
Verificato il: 18 novembre 2026