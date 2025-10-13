Medio Oriente, 7 ostaggi consegnati alla Croce Rossa a Gaza

ROMA (ITALPRESS) - Sette ostaggi israeliani vivi sono stati trasferiti dal gruppo terroristico palestinese Hamas alla Croce rossa internazionale a Gaza. Lo riportano i media israeliani, secondo cui gl...

ROMA (ITALPRESS) - Sette ostaggi israeliani vivi sono stati trasferiti dal gruppo terroristico palestinese Hamas alla Croce rossa internazionale a Gaza. Lo riportano i media israeliani, secondo cui gli ostaggi che a breve torneranno in Israele, dove erano stati rapiti 738 giorni fa, il 7 ottobre 2023, due anni fa, sarebbero Gali e Ziv Berman, Matan Angrest, Alon Ohel, Omri Miran, Eitan Mor e Guy Gilboa-Dallal. Sei degli ostaggi sono stati consegnati in un punto di consegna nel nord di Gaza, mentre un altro a Gaza City, riportano i media. Il Comitato internazionale della Croce Rossa (Cicr) ha annunciato questa mattina di aver avviato un'operazione multifase per facilitare il rilascio e il trasferimento di ostaggi israeliani e detenuti palestinesi come parte di un accordo di cessate il fuoco tra Israele e Hamas.

Le Forze di difesa Israeliane (Idf) hanno scritto su X di aver ricevuto informazioni dal Cicr che "sette persone rapite sono state consegnate loro e si stanno dirigendo verso i militari delle Idf e dello Shin Bet nella Striscia di Gaza. Le Idf sono pronte ad accogliere altri ostaggi che saranno trasferiti alla Croce Rossa in seguito". Le Idf hanno pubblicato foto e video degli elicotteri che porteranno gli ostaggi nelle strutture di prima accoglienza. L'emittente del Qatar Al-Jazeera riferisce che la seconda fase del rilascio degli ostaggi viventi avrà luogo alle 10:00 (le 9 in Italia) nel sud di Gaza. In base all'accordo raggiunto la settimana scorsa a Sharm el-Sheikh tra Israele e Hamas, quest'ultimo deve rilasciare 20 ostaggi vivi in totale questa mattina.

foto: IPA Agency

(ITALPRESS).