Mattarella “Giovani non sono contenitori vuoti ma personalità con spirito critico”
MILANO (ITALPRESS) - "I giovani non sono un contenitore da riempire, ma sono personalità con autonomo spirito critico e con protagonismo che si sviluppa e cresce. E questo significa considerare la res...
MILANO (ITALPRESS) - "I giovani non sono un contenitore da riempire, ma sono personalità con autonomo spirito critico e con protagonismo che si sviluppa e cresce. E questo significa considerare la responsabilità che vi è in questa condizione per l'università, per le scuole". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante il suo intervento all'inaugurazione dell'anno accademIco dell'Università cattolica di Milano.
Foto: Ufficio stampa Quirinale
(ITALPRESS).
Fact Check
Prima della pubblicazione, la redazione ha verificato e consultato le fonti elencate di seguito per garantire l'accuratezza delle informazioni riportate.
Fonte:
- https://www.italpress.com/mattarella-giovani-non-sono-contenitori-vuoti-ma-personalita-con-spirito-critico/
Verificato il: 17 novembre 2026