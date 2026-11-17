Mattarella “Giovani non sono contenitori vuoti ma personalità con spirito critico”

MILANO (ITALPRESS) - "I giovani non sono un contenitore da riempire, ma sono personalità con autonomo spirito critico e con protagonismo che si sviluppa e cresce. E questo significa considerare la res...

A cura di Redazione 17 novembre 2026 15:30

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MILANO (ITALPRESS) - "I giovani non sono un contenitore da riempire, ma sono personalità con autonomo spirito critico e con protagonismo che si sviluppa e cresce. E questo significa considerare la responsabilità che vi è in questa condizione per l'università, per le scuole". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante il suo intervento all'inaugurazione dell'anno accademIco dell'Università cattolica di Milano. Foto: Ufficio stampa Quirinale (ITALPRESS).