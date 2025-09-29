Quotidiano di Gela

Mattarella “Con Toqaev preoccupazione per comportamenti unilaterali”

A cura di Redazione Redazione
29 settembre 2025 08:29
Italia
Italpress
ASTANA (KAZAKISTAN) (ITALPRESS) - "Abbiamo parlato della

situazione internazionale con la preoccupazione di vedere

affiorare dei comportamenti di carattere unilaterale e con ricorso

alla forza militare, fenomeni che speravamo fossero ormai banditi

o perlomeno in regressione nella storia del mondo", ha dichiarato

il capo dello Stato dopo il colloquio avuto ad Astana con

l'omologo del Kazakistan Toqaev. "Fenomeni che non solo

distraggono dalle grandi sfide epocali che l'umanità ha di fronte,

a cominciare da quella dell'ambiente, ma manifestano disinteresse

per le vere attese delle popolazioni, che sono di pace, di

benessere, di crescita, di convivenza e serenità".

(ITALPRESS).

Foto: Ipa Agency

