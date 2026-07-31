"Manfria nel degrado e distrutta", Turco (FdI): "Mercatino è un'illusione"

Le dure critiche dei meloniani

Gela. "Manfria nel degrado, con strade distrutte e illuminazione quasi del tutto assente". Il quadro lo traccia Fratelli d'Italia con uno dei dirigenti cittadini, l'imprenditore Angelo Turco. Per Turco e per il partito, che in queste settimane ha messo le marce alte al fronte di critica verso l'amministrazione Di Stefano, pure il mercatino previsto in via Delle Sorbe, area appositamente riqualificata, "è solo un'illusione". "Doveva partire il 15 giugno, annunciato in pompa magna dall'amministrazione. Invece nulla, mai partito, nessuna comunicazione o aggiornamento. Nella realtà erano ancora in attesa di ricevere adesioni dagli ambulanti che a quanto pare non sembrano interessati. Ennesimo colpo di prestigio di un'amministrazione sempre meno credibile. Manfria vive nel costante degrado, tra strade distrutte, illuminazione quasi totalmente assente, ruderi di edifici in stato di abbandono e in condizioni di pericolo. Non c’è un market per i beni necessari e il mercatino rionale sembrava veramente portare luce ma era un’illusione. Continua l’inganno di questa amministrazione, con il motto se il popolo ha fame dategli le brioche”, dice Turco. FdI boccia l'attuale condizione della frazione balneare, ritenendo che l'assenza di attività commerciali sia da legare alla scarsa capacità dell'amministrazione.