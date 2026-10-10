Maltempo, sopralluogo di Schifani a Marsala: “Faremo la nostra parte. Evento anomalo, sono sempre di più”

Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, dopo il suo sopralluogo a Marsala nella scuola "Alcide De Gasperi" colpita ieri da una tromba d'aria.

MARSALA (TRAPANI) (ITALPRESS) – “Il governo regionale c’è, stiamo facendo una conta dei danni, faremo la nostra parte, il nostro dovere. Le somme, gli stanziamenti non mancheranno, e interverremo finanziariamente attraverso la Protezione Civile e , attraverso l’amministrazione comunale, perché tutto si ripristini”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, dopo il suo sopralluogo a Marsala nella scuola “Alcide De Gasperi” colpita ieri da una tromba d’aria.

I Comuni di Marsala e Petrosino hanno chiesto la dichiarazione dello stato di emergenza. “Sì, la esamineremo, attenderemo la relazione della protezione civile, che è l’ente preposto a segnalare queste anomalie – ha sottolineato Schifani -. La protezione civile è un nostro fiore all’occhiello. Devo ringraziare anche i vigili del fuoco, che sono una presenza fondamentale, stanno dando prova, assieme alla protezione civile, di grandissima professionalità. Abbiamo un sistema fatto di uomini e donne che voglio ringraziare, a nome mio, a nome dell’intero governo e di tutti i cittadini”.

“Abbiamo avuto modo di verificare di persona. Ieri sono venuti i miei assessori, oggi sono voluto venire io, innanzitutto per dare atto della presenza del governo regionale alla popolazione, al sindaco e a tutti coloro sono rimasti colpiti. Per fortuna non vi sono state vittime, è andata bene perché mentre sul ciclone Harry avevamo avuto la possibilità scientificamente di avere una previsione di 48 ore, questo è un evento ancora più straordinario e imprevedibile”, ha aggiunto.

“Noi avevamo manifestato la preoccupazione che il ciclone Harry fosse l’inizio di eventi straordinari che potevano verificarsi e colpire anche la nostra regione, e che il grande caldo, l’aumento della temperatura del Mediterraneo avrebbe determinato l’impatto con l’arrivo dell’autunno di grandi precipitazioni, e anche il temporale di Lipari ne è la conseguenza – ha spiegato Schifani -. È evidente che dobbiamo cambiare metodologia di approccio a questi eventi. Lo faremo, e stiamo studiando sul contrasto ai cicloni, alle mareggiate, stiamo studiando un piano di lunga gittata che difenda le coste antropizzate, cioè le coste dove vi sono comuni che si affacciano sul mare. Questi eventi anomali sono un po’ una novità che va approfondita, perché, come sapete, sono imprevedibili, sono fatti localistici, imprevedibili e quindi non gestibili, per cui studieremo come poterli affrontare”.

– Foto xa3/Italpress –

(ITALPRESS).