Maltempo nel Trapanese, al via i primi ripristini a cabine e quadri elettrici. Il Comune di Marsala mette in guardia dalle truffe

Il Comune di Marsala ha comunicato in una nota che non ha attivato né autorizzato alcuna raccolta fondi in relazione agli eventi meteorologici che hanno colpito il territorio.

TRAPANI (ITALPRESS) – La violenta tromba d’aria che si è abbattuta in provincia di Trapani ha causato danni anche alle cabine Enel e ai quadri elettrici della stazione di sollevamento di San Silvestro, a Marsala, dove è stata compromessa la funzionalità. L’amministrazione comunale ha comunicato in una nota che Enel è già intervenuta installando un gruppo elettrogeno provvisorio per avviare i primi ripristini e che i primi interventi sui quadri elettrici sono in corso. Fino ad allora, l’erogazione idrica nella zona nord potrà subire dei disservizi. I cittadini potranno richiedere l’approviggionamento a mezzo autobotte comunale attraverso i canali istituzionali, già prontamente attivati.

COMUNE DI MARSALA “MAI ATTIVATA RACOLTA FONDI, OCCHIO ALLE TRUFFE”

Il Comune di Marsala ha comunicato in una nota che non ha attivato né autorizzato alcuna raccolta fondi in relazione agli eventi meteorologici che hanno colpito il territorio. “Si invita pertanto la cittadinanza a prestare la massima attenzione a eventuali richieste di denaro diffuse attraverso social network, messaggistica o altri canali -continua la nota- Eventuali iniziative ufficiali saranno comunicate esclusivamente attraverso i canali istituzionali del Comune di Marsala”.

– foto xa3/Italpress –

(ITALPRESS).