Malta, accordo tra Gozo e Sicilia per rafforzare gli scambi commerciali

Gozo e Sicilia hanno firmato un memorandum d'intesa volto a creare nuove opportunità per agricoltori, pescatori e imprese dell'isola maltese

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Gozo e Sicilia hanno firmato un memorandum d’intesa volto a creare nuove opportunità per agricoltori, pescatori e imprese dell’isola maltese. Alla firma dell’accordo, sottoscritto dalla CNA Sicilia e dalla Confederazione Gozitana per l’Agricoltura e la Pesca in occasione del Taormina Food Expo, ha presieduto il ministro per Gozo, Clint Camilleri. L’intesa punta a rafforzare le relazioni commerciali e istituzionali tra le due isole, favorendo le esportazioni, la promozione dei prodotti gozitani e nuove forme di collaborazione tra le imprese. L’accordo consentirà inoltre ai produttori locali di accedere a nuovi mercati e ampliare la propria presenza internazionale. Camilleri ha sottolineato che la collaborazione potrà aprire nuove prospettive per gli operatori del settore, anche attraverso lo sviluppo di marchi mediterranei congiunti in grado di competere sui mercati internazionali. Il Taormina Food Expo, in programma fino a domenica, riunisce 82 imprese e organizzazioni e rappresenta un’occasione per avviare contatti commerciali con acquirenti e delegazioni internazionali.

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(ITALPRESS).