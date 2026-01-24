Macchitella, attività preliminari per l'avvio del cantiere della struttura sportiva polivalente

Lo scorso anno, ci sono stati i passaggi decisivi per la conferma degli stanziamenti che adesso permetteranno l'inizio dei lavori

Gela. I fondi sono quelli del Pnrr, con un programma di finanziamento analogo a quello che sta per consentire l'avvio dei lavori di riqualificazione dello stadio “Presti”. A Macchitella, sono iniziate le prime attività preliminari nell'area nella quale è prevista la nuova struttura sportiva polivalente. Proprio la zona individuata, in aree comunali, è stata delimitata. L'appalto è stato affidato negli scorsi mesi, per un totale superiore ai 650 mila euro. La struttura polivalente rientra nel cosiddetto “cluster 1”, che l'amministrazione comunale ha voluto finalizzare, riprendendo un iter che sembrava quasi del tutto compromesso, come analogamente accaduto per il progetto dello stadio “Presti”. Per i lavori a Macchitella, si attende la stipula del contratto che ufficializzerà l'avvio delle attività di cantiere. L'assessore allo sport Peppe Di Cristina e quello ai lavori pubblici Luigi Di Dio hanno seguito tutto l'iter, insieme agli uffici comunali. Lo scorso anno, ci sono stati i passaggi decisivi per la conferma degli stanziamenti che adesso permetteranno l'inizio dei lavori. In un'area non distante, sarà invece realizzata la pista di atletica, altro obiettivo dell'amministrazione. Tutta la documentazione progettuale è stata definita ed è stata trasmessa a Eni la richiesta per lo sblocco dei fondi dalle compensazioni.