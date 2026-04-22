Lutto nell'avvocatura, è morto il legale Giovanni Lomonaco

Tanta commozione tra i colleghi di Caltanissetta e Gela, non appena, in queste ore, si è diffusa la notizia

Gela. Penalista nisseno, molto conosciuto anche in città, dove rappresentava assistiti in tanti procedimenti, è deceduto a 61 anni. L'avvocato Giovanni Lomonaco si è spento a causa di una grave malattia. Lascia una figlia venticinquenne e la compagna. Tanta commozione tra i colleghi di Caltanissetta e Gela, non appena, in queste ore, si è diffusa la notizia.