Alleanza non variabile Lombardo e i suoi, "Di Stefano autonomista, altri creano problemi": sindaco, "coalizione non cambia"

Lombardo e i suoi lanciano frecciate a M5s e alla vertenza sanità ma alleanza in città va avanti

Gela. "Il sindaco Terenziano Di Stefano ci chiede di fare di più? Noi facciamo sempre tutto il possibile per un amministratore locale capace che rispetta gli accordi". L'ex presidente della Regione Raffaele Lombardo, arrivato in città per incontrare il gruppo locale "Mpa-Grande Sicilia", ha subito messo in chiaro le cose rispetto all'alleanza locale che vede gli autonomisti nella giunta del sindaco Di Stefano. "Noi non guardiamo al centrodestra o al centrosinistra - ha aggiunto - abbiamo un'alleanza locale e accordi regionali. Noi siamo nel centrodestra ma allo stesso tempo abbiamo un'alleanza con il sindaco Di Stefano in città. Anche il primo cittadino sarà messo alla prova dagli elettori e noi siamo pronti a confrontarci con lui anche per il prosieguo". Il leader Mpa ha lanciato una sorta di provocazione politica. "Di Stefano non è né di centrodestra né di centrosinistra - ha continuato - è da sempre un autonomista e anzi lo invito pubblicamente ad aderire all'Mpa". Al tavolo del confronto, anche l'ex parlamentare Ars Pino Federico, rientrato nel partito e ben convinto di averlo fatto. Uno dei coordinatori provinciali, Rosario Caci, qualche frecciata ai suoi alleati locali l'ha lanciata. "Devo dire che ogni tanto il riconoscimento del lavoro fatto da noi non viene valorizzato - ha sottolineato - c'è invece chi è impegnato a creare problemi solo per cavalcarli. Il gazebo davanti all'ospedale? Noi siamo consapevoli che la sanità locale va migliorata e siamo impegnati in questa prospettiva. Però quel gazebo ha danneggiato l'immagine del nostro ospedale. Non mi esprimo, per ora, su quello che hanno fatto nella vicenda Iacp". È evidente che Caci non condivide soprattutto la linea pentastellata e alcune posizioni di Di Stefano, che si è messo alla testa di vertenze come quella per il potenziamento della sanità e per la regolarizzazione degli occupanti Iacp. L'assessore regionale all'energia Francesco Colianni è ritornato sul tema delle royalties per l'estrazione del gas dai campi Argo-Cassiopea. Di Stefano ha indicato che mancano ancora le somme per le annualità 2024 e 2025. "Senza il nostro intervento - ha precisato Colianni - oggi non ci sarebbe neanche la possibilità di attingere dalle royalties. Le somme, con i tempi previsti dalle norme, saranno trasferite al Comune di Gela per oltre un milione di euro. Non dimentichiamo tutto quello che è stato fatto per sbloccare i fondi della scuola Solito e ciò che stiamo facendo per le dighe". Lombardo una carta politica l'ha messa sul tavolo dei suoi. "Candidati alle prossime regionali? Per me - ha concluso Lombardo - possono anche essere tre gelesi". Il sindaco Di Stefano, arrivato all'incontro, ha messo da parte qualsiasi incomprensione. "Continuerò sempre a sostenere le ragioni della nostra città e a tutti chiedo un impegno massimo - è intervenuto - c'è chi spesso vorrebbe metterci in difficoltà ma questa coalizione andrà avanti così come è stata costruita, non per caso, due anni fa. Il bilancio approvato dal ministero è un risultato non da tutti. Noi ci siamo riusciti". "Siamo quelli che ogni giorno si sporcano le mani e siamo sempre a sostegno del sindaco - ha detto l'assessore Valeria Caci - non è il reddito di cittadinanza che risolverà i problemi. La Regione coinvolga i territori". Non sono mancati gli interventi di esponenti territoriali e dei giovani del partito. In sala anche ex esponenti di altri partiti del centrodestra, come Rosario Trainito. Il sindaco, ancora una volta, nonostante il botta e risposta sulle royalties, non pare avere intenzione di mutare verso e gli autonomisti, a loro volta, in città vogliono stare nel governo.