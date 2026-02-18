Lo scontro sull'attraversamento pedonale, affondo opposizione anche sul lungomare: c'è interrogazione

I cantieri sono al centro delle critiche dell'opposizione

Gela. La situazione politica su alcuni interventi urbanistici e infrastrutturali in città continua ad animare il dibattito tra maggioranza e opposizione in consiglio comunale. La vicenda dell’attraversamento pedonale che collega il parcheggio Arena al centro storico è diventata uno dei principali punti di scontro politico tra consiglieri comunali di opposizione e l’assessore Simone Morgana. L’opposizione, che aveva presentato una mozione lo scorso anno criticando l’intervento già in fase di realizzazione, ha nuovamente portato il tema in aula chiedendo chiarimenti sulla spesa sostenuta e sulla sua utilità. Secondo i consiglieri di minoranza, l’intervento iniziale non era adeguato "al contesto architettonico della zona", a causa di materiali e colori giudicati incoerenti con l’ambiente urbano circostante. L’assessore ai lavori pubblici Di Dio ha spiegato che l’intervento iniziale, realizzato secondo i principi dell’“urbanistica tattica”, era una fase di prova e che adesso lo stesso disegno sarà consolidato in un marciapiede definitivo, coerente con il progetto di viale Mediterraneo. L'esponente FdI Sara Cavallo ha posto un’interrogazione riguardo i lavori di riqualificazione del lungomare Federico II di Svevia, sostenuta dal resto della minoraza, a cominicare dalla leghista Antonella Di Benedetto. I cantieri, avviati mesi fa per un progetto inserito nel programma “Rigenerazione urbana”, hanno subito un lungo stop e sono stati oggetto di critiche per la lentezza. L’assessore ai lavori pubblici ha indicato che dopo un periodo di stallo una nuova ditta ha ripreso i lavori con l'accantieramento. E' stato condotto un sopralluogo tecnico.