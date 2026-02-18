Lnd, sabato la presentazione degli staff delle selezioni che parteciperanno al Torneo delle Regioni

ROMA (ITALPRESS) & Si svolgerà sabato alle ore 10, nella sala riunioni della delegazione Figc di Catania, la conferenza stampa di presentazione degli staff delle selezioni regionali che, a fine marzo, parteciperanno al Torneo delle Regioni, in progr

ROMA (ITALPRESS) – Si svolgerà sabato alle ore 10, nella sala riunioni della delegazione Figc di Catania, la conferenza stampa di presentazione degli staff delle selezioni regionali che, a fine marzo, parteciperanno al Torneo delle Regioni, in programma quest’anno in Puglia.

Saranno presenti il presidente regionale della Lega Nazionale Dilettanti Sicilia, Sandro Morgana, il coordinatore delle rappresentative Carlo Breve, il delegato Figc Catania, Lino Gurrisi, e gli allenatori. “È un momento importante della stagione – dichiara Morgana – Vogliamo far conoscere ancora di più le nostre speranze e la nostra voglia di fare bene, rispettando i nostri valori, in Puglia, soprattutto dopo l’esperienza vissuta con il Torneo delle Regioni organizzato in casa. Sembra ieri, e invece è già passato un anno: ci portiamo dietro un bagaglio significativo e prezioso”.

-Foto Ufficio Stampa Lnd Sicilia-

(ITALPRESS).