L’Italia batte 3-1 la Francia, in gol Frattesi e doppietta di Pio Esposito

MILANO (ITALPRESS) - L'Italia vince 3-1 contro la Francia e si regala la prima posizione nel gruppo 1 della Lega A della Uefa Nations League. Decisive le reti segnate da Frattesi e Pio Esposito (doppi...

MILANO (ITALPRESS) - L'Italia vince 3-1 contro la Francia e si regala la prima posizione nel gruppo 1 della Lega A della Uefa Nations League. Decisive le reti segnate da Frattesi e Pio Esposito (doppietta), nel match di domenica in casa del Belgio basterà un pareggio per qualificarsi ai quarti di finale della competizione. Mancini ha confermato il 4-3-3, davanti a Donnarumma spazio alla coppia Bastoni-Scalvini, sugli esterni Kayode e Calafiori. Frattesi e Barella hanno scortato Tonali, in attacco Pio Esposito è stato affiancato dal fratello Sebastiano e da Cambiaghi. La Francia ha risposto con un modulo speculare, Zidane ha dovuto fare a meno di Mbappè (presente comunque a San Siro), in attacco spazio al tridente Douè-Barcola-Olise. Gli ospiti, dopo una prima fiammata azzurra, hanno alzato immediatamente la linea del palleggio: Douè ha spaventato Donnarumma al 3', al 9' l'estremo difensore azzurro ha disinnescato il colpo di testa di Rabiot. Pochi secondi più tardi i transalpini hanno scardinato la difesa azzurra: Olise, su un errore in fase d'impostazione dello stesso Donnarumma, ha sbloccato il punteggio. Gli azzurri hanno faticato ad impostare il gioco, le sfuriate offensive degli esterni francesi hanno reso ancor più complessa la gara.

Le difficoltà sono però svanite sulla prima disattenzione della difesa francese: al 25' Cambiaghi ha superato Malo Gusto, Pio Esposito è stato abile ad anticipare Upamecano per il gol dell'1-1. Al 35' è arrivata la reazione ospite, Barcola ha colpito il palo con una conclusione dal limite. Nella ripresa l'Italia ha avuto un approccio propositivo aggredendo sulla trequarti la Francia. Donnarumma si è riscattato dopo la seconda sbavatura deviando sul palo la conclusione di Cherki. Gli azzurri hanno trovato maggior spazio sulla sinistra grazie agli affondi di Cambiaghi, al 15' l'attaccante del Bologna si è procurato un calcio di rigore calciato poi a lato da Sebastiano Esposito. Mancini ha deciso di schierare Dimarco nel tridente offensivo, dopo pochi secondi dall'ingresso in campo l'esterno dell'Inter ha confezionato l'assist per il gol del sorpasso, con Frattesi abile ad inserirsi dalle retrovie. Al 30' l'Italia ha calato il tris su calcio di rigore, sul dischetto Pio Esposito, al suo nono gol in 14 presenze in azzurro (penalty procurato da Vergara). Nemmeno i quattro cambi effettuati da Zidane hanno dato una scossa, gli azzurri sono tornati alla vittoria in casa contro la Francia dopo sessantaquattro anni. Al termine del primo tempo San Siro ha celebrato Kimi Antonelli che, in Messico, si è laureato campione del mondo di Formula 1. Prima del match sono stati omaggiati Sandro Mazzola e Franco Baresi.

- foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).