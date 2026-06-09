L’astronauta siciliano Luca Parmitano nell’equipaggio della missione Artemis III

Luca Parmitano, originario di Paternò, in provincia di Catania, sarà tra i quattro astronauti che parteciperanno alla missione Artemis III della Nasa

ROMA (ITALPRESS) – Luca Parmitano, originario di Paternò, in provincia di Catania, sarà tra i quattro astronauti che parteciperanno alla missione Artemis III della Nasa, per il ritorno sulla Luna. Lo hanno annunciato la Nasa e l’Esa. Parmitano avrà il ruolo di pilota e sarà l’unico unico europeo della missione. Gli altri componenti sono gli statunitensi Randy Bresnik, Frank Rubio e Andrea Douglas.

“Con Luca Parmitano l’Italia protagonista nella nuova corsa alla Luna”, commenta il ministro delle Imprese e del Made in Italy e Autorità delegata allo Spazio, Adolfo Urso.

“Questa scelta – ha aggiunto – è motivo di orgoglio per tutta la nostra Nazione e conferma il ruolo di primo piano che l’Italia avrà nella nuova sfida scientifica, tecnologica e industriale legata al ritorno dell’uomo sulla Luna con la prospettiva di una presenza stabile e duratura. In questi anni abbiamo riportato lo Spazio al centro della politica industriale nazionale, rafforzando il ruolo dell’Italia in ESA e consolidando il rapporto strategico con la NASA. Questa scelta ci dà ragione”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).