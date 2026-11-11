L’Alpe Cimbra a Palermo promuove l’offerta invernale tra sci e mercatini di Natale

La montagna trentina guarda alla Sicilia e sceglie Palermo per promuovere la propria offerta turistica in vista della stagione invernale 2026/2027.

PALERMO (ITALPRESS) – La montagna trentina guarda alla Sicilia e sceglie Palermo per promuovere la propria offerta turistica in vista della stagione invernale 2026/2027. L’Alpe Cimbra è arrivata nel capoluogo siciliano per presentare ‘La Magia Bianca’, un appuntamento dedicato ai Mercatini di Natale e alle opportunità offerte dal territorio tra sci, tradizioni, natura e ospitalità.

Una destinazione che punta a farsi conoscere sempre di più anche dal pubblico siciliano, facendo leva sulla vicinanza garantita dai collegamenti aerei con Verona e sulla possibilità di raggiungere le località montane in tempi relativamente brevi. “Perché Palermo? Perché riteniamo che sia un luogo splendido, un luogo che giustamente abbiamo voglia di indagare, di interpretare, e di invitare nella nostra destinazione”, ha spiegato Alessandro Casti, presidente dell’Apt Alpe Cimbra. Una scelta che non nasce soltanto dalla volontà di ampliare il bacino di visitatori, ma anche da una concreta opportunità logistica: “Noi siamo fondamentalmente molto lontani, ma anche molto vicini. Abbiamo la fortuna di avere un collegamento aereo che collega Palermo a Verona: Verona dista un’oretta di strada dall’Alpe Cimbra”.

L’obiettivo è intercettare una domanda turistica interessata a vivere la montagna durante i mesi invernali, senza necessariamente affrontare i costi delle destinazioni più blasonate. Il tema del rapporto qualità-prezzo rappresenta infatti uno degli argomenti centrali della proposta. “Per quanto riguarda la stagione invernale, lo sci è diventato uno sport abbastanza caro. Voi avete sentito gli aumenti che ci sono, determinati dai rincari energetici e non per quanto riguarda l’acquisto degli skipass, le strutture ricettive di conseguenza”, ha osservato Casti. L’Alpe Cimbra punta dunque su un’offerta che possa coniugare qualità dell’esperienza e accessibilità economica: “Noi riteniamo di poter offrire una proposta di vacanza in un posto assolutamente bello, piacevole, adatto alle famiglie, adatto anche a chi vuole fare lo sci in maniera, diciamo, impegnativa. Offriamo un territorio di circa 100 km, una sciata di circa 100 km di piste per lo sci alpino, dislocato su due destinazioni molto vicine, in contesti naturali straordinari, a dei prezzi e a delle condizioni assolutamente accessibili”.

Accanto allo sci, uno dei principali richiami della stagione sarà rappresentato dai Mercatini di Natale, capaci di valorizzare le tradizioni e l’identità del territorio. A illustrarne le caratteristiche è stata Daniela Vecchiato, direttore dell’Apt Alpe Cimbra, che ha posto l’accento soprattutto sull’autenticità dell’esperienza proposta ai visitatori. “Una delle particolarità sono sicuramente i mercatini di Natale, che fanno sognare tutti, grandi e bambini. Per noi è un’occasione importante per far conoscere l’Alpe Cimbra, col mercatino di Lavarone, di Bosentino, ma anche come base ideale per poi spostarsi sul mercatino di Trento o della Valsugana”. Non si tratta soltanto di bancarelle e prodotti natalizi, ma di un percorso che punta a raccontare il territorio attraverso le sue produzioni e le sue tradizioni. “È un mercatino che sa di genuinità, che sa di identità, un mercatino vero: tutti gli espositori sono artigiani locali, sono produttori a chilometro zero. E su questo c’è stato un grande impegno, proprio nella selezione, per portare agli ospiti quella che è la vera identità di un territorio”, ha sottolineato Vecchiato.

Particolarmente suggestiva la cornice di Lavarone, dove il mercatino trova spazio nel borgo dei Bertoldi Veci. “Oltre alla location a Lavarone, dei Bertoldi Veci, quindi un antico borgo che apre i suoi ‘volti’, come li chiamiamo noi, o ‘avvolti’, queste antiche cantine di pietra che ospitano gli espositori del mercatino. Quindi è un mercatino, ma è anche un viaggio nella storia, nella cultura e nell’identità dell’Alpe Cimbra”.

A Bosentino, invece, il protagonista sarà l’artigianato trentino, con un calendario che prevede anche l’arrivo dei Krampus in tre diverse date, tra Folgaria, Lavarone e Bosentino. Un appuntamento che unisce folklore, leggende e tradizioni popolari, aggiungendo un ulteriore elemento di attrazione al programma natalizio. La proposta turistica guarda però anche a chi non ha a disposizione un’intera settimana di vacanza. La vicinanza agli aeroporti di Verona, Venezia e Treviso, insieme ai collegamenti aerei, consente infatti di immaginare soggiorni più brevi, concentrati anche in un fine settimana.

Abbiamo voli Ryanair che collegano questi aeroporti, per poi essere in un’ora direttamente in destinazione. Quindi è anche un’idea non solo per una settimana, che coniughi mercatini e sci, ma anche per un weekend o per tre giorni in montagna”, ha spiegato la direttrice dell’Apt. È proprio su questa combinazione di accessibilità, tradizione e offerta sportiva che l’Alpe Cimbra intende costruire il proprio rapporto con il mercato siciliano: “L’Alpe Cimbra è veramente sempre più vicina a Palermo e alla Sicilia”, la conclusione di Vecchiato.

– Foto xd6/Italpress –

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