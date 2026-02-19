La tragica fine di Fabio Toscano, commozione enorme per l'ultimo saluto

È un segno indelebile nella sua famiglia e tra i tanti che lo conoscevano e stimavano

Gela. Una tragedia che ha colpito tutta la città. La prematura fine del ventinovenne Fabio Toscano, vittima di un grave incidente stradale su un tratto del lungomare Federico II di Svevia, mentre era in sella alla sua moto, è un segno indelebile nella sua famiglia e tra i tanti che lo conoscevano e stimavano. L'ultimo saluto, a Macchitella, presso la chiesa San Giovanni Evangelista. Tanti hanno voluto esserci, compreso il sindaco Terenziano Di Stefano, che è stato tra i primi a prestare soccorso al giovane, trovandosi proprio nel punto dello schianto. Gli ha praticato un massaggio cardiaco ma Toscano è deceduto subito dopo, nonostante il trasferimento in ospedale. Enorme la commozione durante la cerimonia funebre. Fabio Toscano lascia la vita alla quale era profondamente legato, con una passione fra tutte, quella per le moto.