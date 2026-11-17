La strada del vino e dei sapori del Monrealese fa sistema

MONREALE (PALERMO) (ITALPRESS) – Si è svolta, nella suggestiva cornice della Tenuta Sallier de La Tour, l’assemblea trimestrale della Strada del Vino e dei Sapori del Monrealese. Un appuntamento centrale per la programmazione dell’associazione, reso ancor

MONREALE (PALERMO) (ITALPRESS) – Si è svolta, nella suggestiva cornice della Tenuta Sallier de La Tour, l’assemblea trimestrale della Strada del Vino e dei Sapori del Monrealese. Un appuntamento centrale per la programmazione dell’associazione, reso ancora più significativo dalla partecipazione del Sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono, a conferma di un dialogo e di un supporto istituzionale costanti sin dall’avvio del percorso di riorganizzazione e rilancio delle attività sul territorio.

L’incontro ha riunito i rappresentanti delle realtà vitivinicole, olearie, agroalimentari e della ristorazione degli otto comuni dell’areale — Monreale, Camporeale, Piana degli Albanesi, Santa Cristina Gela, San Giuseppe Jato, San Cipirello, Roccamena e Corleone — ribadendo la volontà condivisa di fare rete. Una sinergia virtuosa tra settore pubblico e tessuto imprenditoriale che si conferma il motore indispensabile per promuovere, narrare e valorizzare il patrimonio enogastronomico e culturale dell’intero comprensorio.

Durante i lavori, il primo cittadino ha tracciato le linee guida dei prossimi importanti traguardi che attendono la città e il suo territorio: “La nostra presenza qui vuole essere una testimonianza diretta di quanto siamo legati alla nostra terra e alle nostre radici, ma anche della volontà concreta di sostenere e sponsorizzare le eccellenze del territorio monrealese”, ha dichiarato il Sindaco Alberto Arcidiacono.

“Monreale porta con sé una storia straordinaria, fatta di secoli di arte, cultura e incontri. Penso al Cammino dei Normanni, un patrimonio riconosciuto e celebrato in tutta Europa: è partendo da questa grandezza che dobbiamo guardare al futuro. Far parte del progetto del Cammino dei Mille rappresenta un tassello fondamentale di questa visione, inserendoci in una rete storica di respiro nazionale”. Un percorso di crescita che guarda già con ambizione al 2027, anno in cui Monreale rivestirà il prestigioso ruolo di Capitale Italiana del Libro: “Vogliamo che la nostra città si confermi non solo come scrigno di monumenti, ma come un vero e proprio laboratorio vivo e un luogo d’elezione per le iniziative culturali”, ha proseguito Arcidiacono.

“In quest’ottica, puntiamo a offrire a chi visita e vive Monreale uno spaccato di vita esperienziale autentico, capace di unire tradizione e innovazione. Penso al grande progetto di video mapping su cui stiamo lavorando: un’esperienza visiva ed emozionale che intendiamo presentare in occasione delle festività del Santo Natale o durante le celebrazioni del Santissimo Crocifisso, momenti che rappresentano l’anima più profonda della nostra identità”.

Il Sindaco ha infine sottolineato l’importanza della promozione extraterritoriale e delle relazioni internazionali, citando sia le recenti sinergie mediatiche e istituzionali sviluppate con l’inaugurazione a Imperia, sia una nuova, prestigiosa prospettiva per il comparto olivicolo locale: “Raccontare il nostro territorio oltre i confini dell’isola crea ponti culturali ed economici fondamentali. Guardando ancora al 2027, abbiamo una prospettiva che ci riempie d’orgoglio: Monreale dovrebbe infatti ospitare un prestigioso Premio Internazionale per l’Olio, un’iniziativa di caratura mondiale fortemente voluta anche da partner giapponesi che desiderano organizzarlo proprio nella nostra città. Sarebbe un riconoscimento straordinario per la nostra tradizione agricola ed enogastronomica, capace di portare il nome di Monreale dall’Europa fino all’Estremo Oriente”.

-Foto ufficio stampa Comune di Monreale-

(ITALPRESS).