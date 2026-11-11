La Regione Siciliana premiata a Shanghai con il Golden Apple Award

La Regione Siciliana ha ricevuto il Golden Apple Award nell'ambito di Food & Hospitality China 2026

PALERMO (ITALPRESS) – La Regione Siciliana ha ricevuto il Golden Apple Award nell’ambito di Food & Hospitality China 2026, manifestazione internazionale dedicata al settore agroalimentare in corso a Shanghai. Il riconoscimento è stato assegnato nella categoria Global Brand of the Year per la capacità di valorizzare e promuovere l’Isola nel contesto internazionale. La Sicilia partecipa all’evento con 22 imprese, espressione della sua eccellenza agroalimentare, impegnate a presentare le proprie produzioni a operatori, distributori e buyer mondiali. “L’internazionalizzazione – commenta Edy Tamajo, assessore regionale alle Attività produttive – ha senso quando non si limita alla presenza nelle fiere, ma diventa una strategia capace di creare opportunità concrete per le imprese. Il Golden Apple Award conferma il valore di un percorso che punta a portare le eccellenze siciliane nei mercati esteri, costruendo relazioni commerciali e nuove prospettive di crescita. La Cina e, più in generale, i mercati asiatici rappresentano una delle grandi direttrici dell’economia mondiale. È su questi scenari che dobbiamo avere la capacità di guardare, accompagnando le nostre aziende con strumenti adeguati e una visione di lungo periodo”.

La partecipazione alla manifestazione rientra nelle attività promosse dall’assessorato regionale delle Attività produttive per sostenere l’accesso delle piccole e medie aziende ai mercati esteri. “Il nostro obiettivo – prosegue Tamajo – è trasformare l’eccellenza delle produzioni siciliane in competitività economica. Abbiamo un patrimonio straordinario di imprese, competenze e prodotti, ma oggi la qualità, da sola, non basta. Occorre saperla collocare negli scenari giusti, comprendere le dinamiche della domanda di apertura all’estero e costruire rapporti commerciali duraturi. L’Asia non è soltanto un mercato da raggiungere, ma uno degli spazi nei quali si stanno ridefinendo gli equilibri economici del futuro. Questo premio è un riconoscimento importante e, soprattutto, uno stimolo a proseguire. Vogliamo un’internazionalizzazione che non si esaurisca nei giorni di una manifestazione fieristica ma che produca contatti, accordi e opportunità di crescita nel tempo. La Sicilia deve essere sempre più capace di presentarsi sui mercati globali non come una somma di singole eccellenze, ma come un sistema produttivo riconoscibile, organizzato e competitivo”.

– foto ufficio stampa Regione Siciliana –

(ITALPRESS).