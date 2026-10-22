La Nuova Città di Gela torna sul mercato: ufficiale l’arrivo di Michela Brioli

Palleggiatrice classe 1998, è reduce da una lunga esperienza all’Epas PVT Modica.

Gela. A margine del ko casalingo per 3-0 contro la New Amando Jonica, la Nuova Città di Gela interviene sul mercato. La società ufficializza l’arrivo di Michela Brioli e aggiunge un tassello di spessore all’organico di Gianluca Aceto, che potrà contare su un elemento in più in vista dei prossimi impegni di campionato. Palleggiatrice classe 1998, è reduce da una lunga esperienza all’Epas PVT Modica.

“Dopo mesi di corteggiamenti da parte della società ho ceduto. Sono tornata a fare ciò che amo più al mondo, giocare a pallavolo, e perché non farlo con una delle migliori piazze siciliane di B2? Conoscevo Gela per sentito dire, mi hanno sempre parlato bene della società, dello staff, dell’ambiente - dichiara la nuova atleta al club -. Avevo tutte le carte in regola per poter accettare. Sono molto entusiasta e non vedo l’ora di aggregarmi alla squadra e fare tante cose belle”.