I controlli La marijuana nascosta anche negli slip, minorenne arrestato: torna libero ma con obblighi

Ha voluto chiarire la propria posizione

Gela. Controlli condotti dai carabinieri, nel fine settimana appena trascorso, hanno portato all'arresto di un minore. Il sedicenne aveva nella propria disponibilità diverse dosi di marijuana, nascoste anche negli slip. È stato fermato nella zona della stazione ferroviaria. La procura minorile di Caltanissetta ha imposto l'obbligo di rimanere nella propria abitazione. Questa mattina, assistito dal difensore, l'avvocato Salvo Macrì, il minorenne si è presentato davanti al gip per la convalida. Ha voluto chiarire la propria posizione, spiegando che la marijuana era per uso personale e non per lo spaccio, come invece ritengono gli inquirenti che lo hanno fermato. L'arresto è stato convalidato ma non sarà più sottoposto all'obbligo di permanenza nella propria abitazione. Potrà ritornare alla frequenza scolastica ma rispettando precisi obblighi, anche verificati dai servizi sociali, almeno per i prossimi due mesi.