Università Kore e "Macchitella lab", l'ex sindaco Greco: "Mia amministrazione fece questa scelta"

Rivendica la scelta di puntare su "Macchitella lab", riconvertita con fondi delle compensazioni Eni

Gela. "Macchitella lab", ex casa albergo Eni riconvertita a polo della formazione, progressivamente, anche se le difficoltà non sono mancate, sta diventando il punto di riferimento per i progetti universitari in città e ieri, come abbiamo riferito, i rappresentanti dell'università ennese Kore hanno fatto collocare l'insegna ufficiale dell'ateneo che nella struttura di Macchitella ha in programma l'avvio di corsi, oltre ai master messi in campo ormai un anno fa. L'amministrazione comunale, con il sindaco Terenziano Di Stefano, che cura personalmente questo ambito, guarda ai progetti universitari come a uno sbocco significativo, per riportare in città attività didattiche che mancano da anni. Davanti a questi sviluppi, un colpo lo batte l'ex sindaco Lucio Greco che rivendica la scelta di puntare su "Macchitella lab", riconvertita con fondi delle compensazioni Eni. "L’apposizione dell’insegna dell’Università Kore a "Macchitella lab" è una notizia che accolgo con sincera soddisfazione e con l’auspicio che rappresenti un passo concreto verso la realizzazione di una vera presenza universitaria nella nostra città. Ritengo tuttavia doveroso ricordare che questo percorso viene da lontano. La ristrutturazione e la riqualificazione di "Macchitella lab" sono state realizzate dalla mia amministrazione, così come durante il nostro mandato erano già stati avviati e portati avanti gli accordi, i protocolli e le interlocuzioni con la Kore per l’insediamento di corsi universitari e attività formative. Tra le iniziative allora sviluppate, il percorso relativo al corso di laurea in Ingegneria ambientale e diverse attività di formazione. Anche il progetto "Sinapsi" dedicato all’innovazione e alle nuove tecnologie, nasce in quegli anni. Rispetto alle prospettive iniziali, purtroppo, si sono registrati ritardi e obiettivi ancora non raggiunti, che mi auguro non siano irreversibili. Le esperienze recentemente avviate dalla Kore a Siracusa e Ragusa, con corsi di laurea in Medicina, Infermieristica e Scienze della Formazione Primaria, dimostrano quanto sia importante accelerare anche a Gela e recuperare il tempo perduto. Non mi interessa intestarmi risultati che devono appartenere all’intera comunità, ma ritengo doveroso ricordare da dove nasce questo percorso e quanto lavoro sia stato fatto per renderlo possibile", fa sapere l'ex sindaco che politicamente è ormai del tutto distante da Di Stefano (assessore di quella giunta e che si occupo' già allora dei progetti con l'università Kore). Per Greco, si deve andare oltre "la presenza solo formale" dell'università in città. "Gela merita molto più di una presenza formale: merita un’università viva, con corsi di laurea stabili, attività didattiche, ricerca e opportunità concrete per i nostri giovani. Da ex sindaco, il mio augurio sincero è che si possa riprendere una collaborazione fattiva e proficua tra l’Università Kore e l’amministrazione comunale, affinché le premesse già costruite possano finalmente tradursi in risultati concreti. La presenza universitaria rappresenta una conquista importante per la cultura, il sapere, il progresso e lo sviluppo della nostra città. È un investimento sul futuro che va sostenuto con determinazione, al di là delle appartenenze e delle stagioni amministrative. Mi auguro davvero che tutto possa andare per il meglio, che si recuperi il tempo perduto e che Macchitella Lab diventi il punto di riferimento di una vera realtà universitaria a Gela e che anche Sinapsi possa finalmente vedere la luce. Per Gela, per i nostri giovani, per il futuro della città. Mai smettere di crederci", conclude.