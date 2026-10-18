Italpress Awards, a Washington si è tenuta la quarta edizione

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Anche quest'anno si rinnova l'appuntamento con gli Italpress Awards.Il premio - istituito dall'agenzia di stampa Italpress, diretta e fondata da Gaspare Borselli...

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Anche quest'anno si rinnova l'appuntamento con gli Italpress Awards.

Il premio - istituito dall'agenzia di stampa Italpress, diretta e fondata da Gaspare Borsellino, giunto alla sua quarta edizione - viene assegnato a personalità italiane e italoamericane che valorizzano e promuovono l'eccellenza del Made in Italy nel mondo.

La cerimonia si è tenuta al Washington Hilton di Washington DC ed è stata presentata dal giornalista Stefano Vaccara.

Dopo i saluti del presidente della NIAF, Robert Allegrini, e del vicepresidente della Camera dei Deputati Giorgio Mulè, il riconoscimento è stato assegnato ad Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia; all'ambasciatore Giorgio Marrapodi, rappresentante permanente per l'Italia all'Onu; all'ambasciatore italiano a Washington Marco Peronaci; al giornalista Gianni Riotta; a Tommaso Tanzilli, presidente del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. A tutti è andata una raffigurazione del mondo con l'Italia in evidenza realizzata da Marco Gallotta, artista di origini italiane, residente a New York, noto a livello mondiale per le sue tecniche di taglio della carta, disegno, pittura e incisione.

"E' una grande emozione perchè credo che sia il coronamento di un lavoro che stiamo portando avanti da tanto tempo, anche se i veri premiati dovrebbero essere tutti i lombardi. Noi non facciamo altro che cercare di interpretare le loro esigenze e cercare di realizzare quelle che sono le loro richieste", ha detto Fontana.

"A Gaspare Borsellino mi legano rapporti di stima, rapporti professionali, ma anche rapporti di amicizia e sono particolarmente contento di questo premio che viene da un'agenzia di stampa che svolge un ruolo importante per la diffusione di informazioni corrette", ha commentato l'ambasciatore Marrapodi.

Per l'ambasciatore italiano a Washington, Marco Peronaci, il premio "è un messaggio positivo, un messaggio di presenza italiana che cresce. In un mondo complicato, il rapporto con gli Stati Uniti rimane di fondamentale vitalità su tutti i temi della nostra storia comune".

Secondo Gianni Riotta "il lavoro che fa Italpress" anche con gli Italpress Awards "è un lavoro di rete, è un lavoro di network, è un lavoro che funziona molto in Italia", "credo che oggi più che mai far conoscere l'Italia degli americani e viceversa".

"Il nostro contributo è quello di infrastrutturare il Paese ma non solo. Abbiamo l'ambizione di diventare la metropolitana d'Europa e, perchè no, di espandere il nostro know-how anche negli Stati Uniti. E' uno dei motivi per cui oggi è un piacere ricevere questo premio da parte di Italpress", ha detto Tommaso Tanzilli, presidente del Gruppo Ferrovie dello Stato.

"Il bilancio di questi primi quattro anni degli Italpress Awards è certamente positivo. Il Premio è nato a New York nel 2023, in concomitanza con le celebrazioni per i 35 anni dell'agenzia e con l'apertura del nostro ufficio di corrispondenza nella Grande Mela, accompagnando l'avvio del progetto di espansione e internazionalizzazione di Italpress - afferma Borsellino -. Da allora l'agenzia ha registrato una crescita costante, siglando oltre 30 accordi di partnership con agenzie di stampa e televisioni straniere in diversi continenti e consolidando, al tempo stesso, la propria presenza negli Stati Uniti. La scorsa estate, dopo l'apertura dell'ufficio di corrispondenza nel Palazzo delle Nazioni Unite, abbiamo inaugurato un nuovo corner TV a Piazza Italia, a Times Square, nel cuore di Manhattan".

Un percorso, afferma il direttore responsabile dell'Italpress, che "proseguirà anche quest'anno con nuovi accordi di collaborazione con agenzie di stampa e televisioni estere e con l'apertura di altri uffici di corrispondenza in aree strategiche, per offrire un'informazione sempre più in presa diretta".

Nel corso dell'iniziativa si sono tenuti due talks: il direttore del quotidiano La Sicilia, Antonello Piraneo, ha dialogato con l'ambasciatore Paolo Zampolli sul tema "Ve la do io l'America: il rapporto tra Trump e l'Italia"; "Sicilia, la maledizione della Grande Bellezza", è stato invece il filo conduttore dell'intervista del vicedirettore de La Sicilia, Mario Barresi, al vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè.

La cerimonia ha avuto il supporto come main partner di Beyond-Medov Group, Enel, Gruppo FS, GKSD, Intesa Sanpaolo, Menarini, Pirelli, Terna e Webuild.

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Foto: Eleonora Privitera

(ITALPRESS).