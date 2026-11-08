Israele, a Gadi Eisenkot l’incarico di formare il governo

ROMA (ITALPRESS) - Il presidente di Israele, Isaac Herzog, haaffidato oggi l'incarico di formare il governo al leader delpartito centrista israeliano Yashar, Gadi Eisenkot, durante unacerimonia presso...

ROMA (ITALPRESS) - Il presidente di Israele, Isaac Herzog, ha

affidato oggi l'incarico di formare il governo al leader del

partito centrista israeliano Yashar, Gadi Eisenkot, durante una

cerimonia presso la residenza del capo dello Stato. A partire da

oggi, il capo del Blocco del cambiamento disporrà di 28 giorni,

prorogabili di altri 14, per formare il governo. In caso di

fallimento, potranno essere avviati ulteriori tentativi di

formazione dell'esecutivo. Se nessuno riuscirà a ottenere la

fiducia della Knesset, il Paese potrebbe tornare alle urne entro

90 giorni.

"Nessuno sarà in grado di mantenere tutti gli

impegni presi e saremo tutti chiamati a scendere a compromessi.

Anche questa è leadership", ha detto Eisenkot.

"Lo Stato di Israele ha bisogno di un governo stabile che possa soddisfare queste esigenze nel tempo. E' il momento di tendere la mano, di fare tutto il possibile per l'unità del popolo e di impegnarsi per un governo che sia il più possibile buono e stabile per il popolo di Israele, qualunque esso sia", ha sottolineato Herzog.

- Foto IPA Agency -

(ITALPRESS).