Intitolata al Maresciallo Salvi l’aula di un liceo nel Palermitano, Varchi “Nome legato alle conquiste dello Stato contro la mafia”

Salvi era uno degli uomini che davano la caccia a Matteo Messina Denaro.

BAGHERIA (PALERMO) (ITALPRESS) – “Il nome di Filippo Salvi, che da oggi leggeremo su questa targa, sarà per sempre legato alle grandi conquiste dello Stato contro le organizzazioni criminali. Conquiste che non arrivano mai dall’oggi al domani e non si ottengono con scorciatoie: si raggiungono con il sacrificio, l’impegno, l’etica e il senso del dovere”. Lo ha detto il parlamentare di Fratelli d’Italia, Carolina Varchi, in occasione della cerimonia di intitolazione dell’aula polifunzionale del Liceo “Francesco Scaduto” di Bagheria a Filippo Salvi, Medaglia d’Oro al Valore dell’Arma dei Carabinieri, morto durante un’operazione antimafia nella notte del 12 luglio 2007 in seguito ad una caduta da una parete rocciosa di monte Catalfano. Salvi era uno degli uomini che davano la caccia a Matteo Messina Denaro.

“Oggi – ha aggiunto – non ci limitiamo a intitolare un’aula scolastica: compiamo un atto di memoria, di riconoscenza e di responsabilità nei confronti di un uomo che ha servito lo Stato fino all’estremo sacrificio. Quando una comunità decide di dedicare un luogo a una persona, compie una scelta che guarda al futuro, perché afferma che quell’esempio merita di essere ricordato per sempre. L’intitolazione al maresciallo dei Carabinieri Filippo Salvi rende omaggio a chi ha scelto di condurre in Sicilia una delle battaglie più silenziose ma anche più importanti, quella contro la mafia. La sua vicenda umana e professionale rappresenta una delle più alte espressioni del senso del dovere”. “Un plauso va certamente al dirigente scolastico, professoressa Carmela Tripoli, per la grande sensibilità politica e istituzionale che ha guidato la scelta dell’intitolazione”, ha concluso Carolina Varchi.

– Foto ufficio stampa Carolina Varchi –

(ITALPRESS).