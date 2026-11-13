Infrastrutture, senza investimenti i cantieri sono a rischio

MILANO (ITALPRESS) - Anche le gru più alte rischiano di fermarsi. Non per mancanza di progetti, non perchè siano finiti i lavori, ma perchè i soldi non arrivano, i costi corrono e il futuro resta sosp...

MILANO (ITALPRESS) - Anche le gru più alte rischiano di fermarsi. Non per mancanza di progetti, non perchè siano finiti i lavori, ma perchè i soldi non arrivano, i costi corrono e il futuro resta sospeso. E' la fotografia che oggi preoccupa il mondo delle infrastrutture, alle prese con una stagione delicata: quella che accompagna il Paese nel post Pnrr. Così mentre comincia l'esame della manovra 2027, il rischio è che dietro i grandi annunci sulla crescita si nasconda una realtà molto meno rassicurante: cantieri che rallentano, imprese che anticipano risorse attingendo al credito bancario e una filiera che potrebbe tornare a conoscere il sapore amaro della crisi.

L'allarme dell'Ance (l'associazione dei costruttori edili) è chiaro. Il testo della manovra di cui finora si è avuta conoscenza non prevede nuove risorse per compensare il caro materiali. Nello stesso tempo le imprese attendono circa 2 miliardi di euro di ristori. Servirebbero, secondo l'associazione, 1,4 miliardi subito per coprire gli extracosti sostenuti soltanto nel 2025. Un conto salato, alimentato dall'inflazione e dall'aumento dei prezzi delle materie prime, che continua a pesare sui bilanci delle aziende. Perchè un'opera pubblica non si costruisce con le buone intenzioni: servono acciaio, cemento, energia, uomini e mezzi. E tutto questo costa sempre di più.

Ma il problema non finisce qui. C'è un altro rubinetto che perde, ed è quello dei pagamenti. I tempi medi della pubblica amministrazione si sono allungati da quattro a cinque mesi, con punte che superano addirittura l'anno. In sostanza le imprese lavorano, presentano gli stati di avanzamento e sostengono le spese. Poi aspettano. Ma quando i soldi non arrivano, la catena si inceppa. Non si pagano i fornitori, si accumulano i debiti, si riduce l'attività. Il principale rimedio è la cassa integrazione, che, però, non può diventare una soluzione permanente. Poi, se la situazione non si sblocca, bussano alla porta i licenziamenti.

E' questo il vero pericolo: che i cantieri aperti oggi si trasformino nei problemi di domani. Anche perchè, terminata la spinta del PNRR, resta una domanda fondamentale senza una risposta definitiva: con quali risorse saranno finanziate le opere dei prossimi anni? Manca ancora un quadro pluriennale capace di dare continuità agli investimenti, certezza alle imprese e prospettive a chi lavora lungo la filiera. Non basta inaugurare una stagione di grandi opere se non si costruisce anche il modo per finanziarla e portarla a termine.

La posta in gioco è enorme. Il comparto delle costruzioni pesa per il 12% del Pil in termini di investimenti e arriva al 20% considerando l'intera filiera, che occupa 3,3 milioni di persone. Secondo le stime ANCE, ogni miliardo investito nelle costruzioni genera ricadute economiche per 3,3 miliardi e circa 15 mila occupati. Numeri che spiegano meglio di qualsiasi slogan perchè un cantiere fermo non sia mai soltanto un cantiere fermo. Dietro ci sono le aziende dell'acciaio, del cemento, della logistica, i trasportatori, i fornitori, i servizi e le economie dei territori. Quando si blocca una macchina, si arrestano anche tutti gli ingranaggi che le girano intorno.

Il precedente non è certo rassicurante. In dieci anni di crisi, ricorda l'ANCE, il settore delle costruzioni ha perso oltre 600 mila addetti e 120 mila imprese. Una ferita che non bisogna riaprire. Anche perchè il dopo PNRR rischia di presentare un conto particolarmente pesante al Mezzogiorno: secondo le stime SVIMEZ, senza le risorse del Piano la crescita dell'area scenderebbe allo 0,4% nel 2027. E il ritardo infrastrutturale non è una questione astratta: secondo il Centro Studi Divulga è costato all'Italia 93 miliardi di mancate esportazioni nel solo 2022.

Ecco perchè la manovra non può limitarsi a guardare ai saldi di bilancio. Deve guardare al futuro: alle gru, alle strade, alle ferrovie, ai ponti e soprattutto alle persone che ogni giorno tengono in piedi questa gigantesca macchina produttiva. Le richieste delle imprese sono concrete: pagamenti certi e puntuali, risorse per compensare i rincari e una programmazione pluriennale delle nuove opere che accompagni il Paese oltre il PNRR.

Non si tratta di chiedere un assegno in bianco, ma di pretendere condizioni minime per lavorare, investire e assumere. Perchè le infrastrutture non si costruiscono a intermittenza e la crescita non può vivere soltanto della spinta di un piano straordinario. La manovra è ancora in Parlamento e c'è spazio per correggere la rotta. Sarebbe un errore aspettare che i primi cantieri si fermino per accorgersi che il problema esiste. Quando una gru smette di girare, spesso è già troppo tardi per rimettere in moto tutto quello che le sta intorno.

- foto www.pexels.com -

(ITALPRESS).