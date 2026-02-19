Inchiesta "Fenus", Di Stefano "denunciare casi usura": Scuvera, "difesa legalità"

Pieno sostegno all'operazione condotta dalla procura e dai carabinieri

Gela. L'operazione "Fenus", condotta dalla procura e dai carabinieri, con arresti per usura, tentata estorsione e danneggiamenti, viene accolta con pieno sostegno del sindaco Terenziano Di Stefano. "L’Amministrazione comunale esprime il più sincero apprezzamento e le più vive congratulazioni all’Arma dei Carabinieri, in particolare ai militari della Compagnia di Gela, e alla Procura della Repubblica di Gela per la brillante operazione che ha portato all’arresto odierno nell’ambito di un’indagine per usura. Si tratta di un risultato di grande valore per l’intera comunità, che testimonia l’impegno costante e la professionalità delle istituzioni impegnate quotidianamente nella tutela della legalità, nella difesa delle persone più fragili e nel contrasto a fenomeni criminali che minano il tessuto economico e sociale del nostro territorio. L’usura rappresenta una delle forme più subdole e pericolose di criminalità: spesso colpisce chi vive momenti di difficoltà economica, trascinando le vittime in una spirale dalla quale diventa sempre più difficile uscire. Proprio per questo è fondamentale intervenire tempestivamente. Rivolgiamo un appello forte e chiaro a tutti i cittadini: abbiate fiducia nelle istituzioni e denunciate immediatamente ogni situazione sospetta o ogni richiesta illegale. Denunciare significa proteggere sé stessi, la propria famiglia e l’intera comunità, evitando di essere travolti da conseguenze che possono diventare irreversibili. Le istituzioni sono presenti, lo Stato c’è, e operazioni come quella odierna dimostrano che chi denuncia non è solo. Solo attraverso la collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine è possibile costruire una città più giusta, sicura e libera da ogni forma di sopraffazione. L’amministrazione comunale rinnova quindi il proprio sostegno alle autorità investigative e giudiziarie e invita tutta la comunità a fare la propria parte, scegliendo sempre la legalità", dice Di Stefano.

Il parlamentare Ars Salvatore Scuvera, a sua volta, si dice vicino all'azione della procura e dei carabinieri. "Apprendo con attenzione l’esito dell’operazione condotta a Gela contro un presunto sistema di usura che, secondo quanto riportato dagli organi di stampa, ha portato all’arresto della principale indagata insieme ad altre persone coinvolte. L’usura resta una piaga profonda della società: colpisce famiglie, imprenditori e lavoratori, alimenta vulnerabilità economica e crea un clima di pressione che ostacola la crescita sociale. Rinnovo un invito ai cittadini: denunciare significa scegliere la tutela della propria dignità e affidarsi alla forza dello Stato. Le istituzioni garantiscono strumenti di protezione e sostegno, e ogni segnalazione contribuisce a rafforzare la legalità nel nostro territorio. Esprimo un ringraziamento alla Procura della Repubblica di Gela, al Procuratore Vella, all’Arma dei Carabinieri e al Comandante Marco Montemagno per l’importante operazione e per l’impegno quotidiano nel contrasto a fenomeni criminali. La difesa della legalità, della sicurezza e dell’economia sana del territorio resta una priorità che continuerò a sostenere con determinazione", spiega Scuvera.