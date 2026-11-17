Il consiglio In consiglio comunale approvata mozione per un'area di sgambamento dei cani

La mozione del consigliere Sara Cavallo

Gela. Il consiglio comunale ha approvato la mozione presentata dal consigliere comunale Sara Cavallo (Fratelli d’Italia), finalizzata all’istituzione di un’area dedicata allo sgambamento e alla socializzazione dei cani sul territorio cittadino. L’atto impegna l’amministrazione comunale ad avviare l’iter tecnico e amministrativo per individuare un terreno comunale idoneo, preferibilmente inserito in un contesto verde e facilmente accessibile ai cittadini. Lo spazio verrà opportunamente recintato e attrezzato per consentire agli animali d’affezione di muoversi liberamente, senza il vincolo del guinzaglio e in totale sicurezza, nel pieno rispetto delle normative vigenti. Il provvedimento nasce dalla volontà di rispondere a un’esigenza molto sentita dai proprietari di animali della città, coniugando la tutela del benessere animale con il miglioramento del decoro urbano e della convivenza civile negli spazi pubblici. Il consigliere Cavallo ha espresso soddisfazione per il voto d'aula, sottolineando che l'opera rappresenta un segnale di civiltà e un presidio utile a migliorare il decoro urbano e la pulizia degli spazi comuni . Si apre ora la fase di individuazione del sito e di progettazione dell'allestimento per dotare la città di un’infrastruttura inclusiva.