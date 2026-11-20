In Cina una pipeline per l’idrogeno da 195 km con costi di trasporto abbattuti

HOHHOT (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - Il primo idrogenodotto cinese lungo oltre 100 chilometri, dedicato esclusivamente all'idrogeno puro, è entrato in funzione ieri a Baotou, nella regione autonoma dell...

HOHHOT (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - Il primo idrogenodotto cinese lungo oltre 100 chilometri, dedicato esclusivamente all'idrogeno puro, è entrato in funzione ieri a Baotou, nella regione autonoma della Mongolia Interna, nel nord della Cina, riducendo i costi di trasporto di circa il 77%.

L'entrata in funzione di questo gasdotto di 195 chilometri, che collega la produzione di idrogeno verde nel Darhan Muminggan United Banner agli utenti industriali, è stata annunciata durante la conferenza sullo sviluppo dell'industria dell'energia a idrogeno del 2026, tenutasi a Baotou. Si tratta di un importante passo avanti negli sforzi della Cina volti a sviluppare il trasporto di idrogeno su larga scala e su lunghe distanze.

Baotou dispone di abbondanti risorse eoliche e solari, che forniscono un'ampia disponibilità di energia elettrica rinnovabile per la produzione di idrogeno verde. La sua capacità produttiva annuale di questo componente ha raggiunto le 7.800 tonnellate, con costi di produzione relativamente bassi. Allo stesso tempo, la sua consolidata base industriale genera una notevole domanda di idrogeno in settori tra cui quello chimico, metallurgico, del gas e dei trasporti, secondo il sindaco della città Meng Qingwei.

L'idrogeno è diventato un'importante scelta strategica per le principali economie che cercano di accelerare la transizione e l'ammodernamento del sistema energetico. Tuttavia, il trasporto rimane uno dei principali ostacoli allo sviluppo dell'industria dell'idrogeno. Il trasporto su strada mediante rimorchi ha una capacità limitata e costi elevati, mentre il trasporto tramite gasdotti richiede rigorosi standard di sicurezza.

Gli atomi di idrogeno sono estremamente piccoli e possono penetrare nell'acciaio, riducendo potenzialmente la duttilità e la tenacità delle condutture in condizioni di alta pressione. Per affrontare questa sfida, il Baotou Iron and Steel Group ha sviluppato un acciaio resistente all'infragilimento da idrogeno per il gasdotto. Gli ingegneri hanno inoltre superato difficoltà tecniche legate a condizioni geologiche complesse, alla costruzione in aree montuose ripide e alla saldatura e protezione delle condutture per il trasporto di idrogeno puro ad alta pressione.

Il gasdotto è progettato per trasportare 100.000 tonnellate all'anno. A pieno regime, si prevede che ridurrà i costi di trasporto da circa 13 yuan (circa 1,94 dollari) a circa 3 yuan per chilogrammo, con una riduzione di circa il 77%.

"Questo contribuirà a diffondere l'uso dell'idrogeno verde nei settori chimico, metallurgico e dei trasporti, fornendo al contempo una preziosa esperienza per la costruzione e la gestione di idrogenodotti per il trasporto di idrogeno puro su larga scala", ha dichiarato Wang Xinyu, dirigente della società sviluppatrice del progetto Inner Mongolia Huadian Hydrogen Energy Industry Technology Development Co., Ltd.

La Cina è il maggiore produttore e consumatore di idrogeno al mondo, con una produzione che nel 2025 ha superato i 39 milioni di tonnellate, secondo i dati ufficiali.

Nel 2022, il Paese ha pubblicato un piano nazionale per lo sviluppo dell'energia a idrogeno per il periodo 2021-2035. L'obiettivo è quello di definire entro il 2030 un assetto industriale del settore dell'idrogeno razionale e ordinato e di promuovere un uso più diffuso dell'idrogeno prodotto da fonti rinnovabili, per sostenere gli obiettivi nazionali di picco delle emissioni di carbonio e di neutralità carbonica.

(ITALPRESS).

-Foto Xinhua-