In Cina le commemorazioni per le vittime della colata di fango nello Xizang
GYIRONG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - Cerimonie commemorative si sono svolte questa mattina nella contea di Gyirong, nella regione autonoma dello Xizang, nel sud-ovest della Cina, per piangere le vittim...
GYIRONG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - Cerimonie commemorative si sono svolte questa mattina nella contea di Gyirong, nella regione autonoma dello Xizang, nel sud-ovest della Cina, per piangere le vittime della colata di fango avvenuta il 26 agosto, che ha causato numerose vittime e lasciato molti dispersi.
Le commemorazioni si sono tenute presso la sede del porto di Gyirong dell'Ufficio di pubblica sicurezza di Xigaze e nei luoghi delle operazioni di soccorso. Soccorritori, funzionari locali e residenti hanno osservato un momento di silenzio in memoria delle vittime.
La mortale colata di fango, provocata da una valanga di ghiaccio e roccia in Nepal, ha colpito il porto di Gyirong il 26 agosto, causando 16 morti e lasciando 546 persone disperse al valico di frontiera, secondo l'ultimo aggiornamento del governo regionale
(ITALPRESS).
-Foto Xinhua-
Fact Check
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Fonte:
- https://www.italpress.com/in-cina-le-commemorazioni-per-le-vittime-della-colata-di-fango-nello-xizang/
Verificato il: 01 settembre 2026