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Il premio Nobel per la fisica a Francis Halzen

ROMA (ITALPRESS) - Il premio Nobel per la Fisica 2026 è stato assegnato al belga Francis Halzen "per i contributi decisivi all'Osservatorio di neutrini IceCube e alla scoperta dei neutrini ad alta ene...

A cura di Redazione Redazione
06 ottobre 2026 13:30
Il premio Nobel per la fisica a Francis Halzen -
Italia
Italpress
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ROMA (ITALPRESS) - Il premio Nobel per la Fisica 2026 è stato assegnato al belga Francis Halzen "per i contributi decisivi all'Osservatorio di neutrini IceCube e alla scoperta dei neutrini ad alta energia di origine astrofisica". Ad annunciarlo è stata l'Accademia Reale Svedese delle Scienze di Stoccolma. Nato a Tienen nel 1944, Halzen è professore all'università del Wisconsin a Madison, negli Stati Uniti.

-foto Ipa Agency-

(ITALPRESS).

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Verificato il: 06 ottobre 2026

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