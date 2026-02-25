Il film sul campione Nino Benvenuti arriva a Trieste

La proiezione del lungometraggio rientra tra le iniziative che l’Unione degli Istriani promuove in occasione del “Giorno del Ricordo”

Gela. Venerdì 27 febbraio, il regista Gianni Virgadaula presenta a Trieste il film “Nino Benvenuti, un campione per amico”. La proiezione è prevista a Palazzo Tonello sede dell’Unione degli istriani, nello stesso luogo dove il campionissimo della boxe festeggiò la sua vittoria mondiale su Griffith dopo il ritorno da New York. Saranno presenti le massime autorità istituzionali: il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza; il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga e il presidente dell’Unione degli Istriani Massimiliano Lacota. La proiezione del lungometraggio rientra tra le iniziative che l’Unione degli Istriani promuove in occasione del “Giorno del Ricordo”, istituzionalizzato con la Legge 30 marzo n. 92 del 2004, dal Presidente della Repubblica il 10 febbraio grazie al senatore Roberto Menia; una legge che oggi tiene alta la memoria sulla tragedia delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata che riguardò 300.000 esuli. Tra le famiglie che dovettero abbandonare la loro terra c’era anche quella di Nino Benvenuti, che avrebbe riscattato il dramma della sua gente, divenendo con le sue imprese pugilistiche il simbolo vincente di quella nuova Italia che rinasceva fra le macerie di una guerra perduta.