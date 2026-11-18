Cyber attacco Il 51% dei Comuni italiani sono indifesi dai cyber attacchi

Un Comune su tre non dispone di sistemi adeguati di ripristino e solo il 51% ha implementato un piano strutturato di disaster recovery.

Gela. Negli ultimi anni i comuni italiani sono stati oggetto di almeno un “cyber attacco” dove i numeri parlano chiaro: un comune su quattro ha subìto un episodio di attacco informatico (indagine sui comuni digitali riportata da LogosPA) e nei casi più critici ci sono anche comuni siciliani che sono stati penetrati dagli hacker come il sito internet del comune di Catania avvenuto nel settembre 2025. L'azione in questione, addirittura, ha saturato i server con traffico anomalo, rendendo i servizi online temporaneamente inaccessibili prima del ripristino da parte dei tecnici comunali. Si trattava, come quello avvenuto mesi prima, di un attacco DoS (acronimo di Denial-of-Service, "negazione del servizio") ovvero un attacco informatico che ha l'obiettivo di rendere un sistema, un server, un sito web temporaneamente o permanentemente inaccessibile agli utenti legittimi. Spesso molti comuni hanno carenze nel ripristino come riportato anche da ItaliaOggi e dall'Osservatorio Recovery: infatti un comune su tre non dispone di sistemi adeguati di ripristino e solo il 51% ha implementato un piano strutturato di disaster recovery. Gli attacchi più rilevanti hanno causato il blocco prolungato dei servizi demografici, dei siti istituzionali e la sottrazione di dati sensibili dei cittadini come è avvenuto al comune di Palermo nel giugno 2022. A Ferrara, per fare un altro esempio, l’amministrazione comunale è stata vittima di un attacco ransomware che ha bloccato l'operatività interna e i portali comunali hanno richiesto un lungo processo di bonifica e ripristino dei sistemi. In genere gli attacchi ransomware bloccano l’accesso a un dispositivo digitale o cripta i file in esso contenuti, impedendo all'utente di utilizzarli dietro pagamento di un riscatto solitamente in criptovalute. Secondo numerosi studi, e rilievi sulla sicurezza nella Pubblica Amministrazione locale, la situazione presenta criticità strutturali: lo confermano una crescita costante degli incidenti verso la PA ed a questo si aggiunge che vi è molta carenza di competenze tecniche. Molti comuni italiani, specie con meno di 5.000 abitanti, nel 66% dei casi, il responsabile dei sistemi informatici, ha un profilo amministrativo anziché tecnologico (rapporto realizzato da ANCI e dal Dipartimento per la trasformazione digitale). Questo significa che vi è una forte dipendenza esterna che non fa altro che aumentare la vulnerabilità nella catena di fornitura del servizio andando incontro, di fatti, ad un’assenza di “continuità operativa”. In molti casi si sono registrati dipendenti con scarsa capacità informatiche, lo dicono gli innumerevoli casi continui di phishing o credenziali deboli, come evidenziato dal vademecum e dai report dell'Agenzia per la Sicurezza Nazionale. La pubblica amministrazione, dunque, in molti casi, è esposta ad una condizione di vulnerabilità. L’ACN, ha inoltre, pubblicato l’Operational Summary relativo a settembre 2026, delineando un forte incremento della pressione cibernetica sui sistemi informatici del Paese. Gli eventi cyber rilevati, in Italia, sono saliti dal settembre 2026 a 485 (con un aumento del +57% rispetto ai 309 di agosto), mentre gli incidenti confermati sono passati da 196 a 235.Per i Responsabili della Transizione Digitale (RTD) e i tecnici informatici degli Enti locali, il report evidenzia un’urgente necessità di intervento sulla protezione dei portali web, la gestione delle credenziali istituzionali e l’aggiornamento costante dei sistemi esposti in rete oltreché ad una formazione continua dei soggetti che operato attraverso i sistemi digitali della pubblica amministrazione.



Associazione Cittadini Attivi

Il presidente

Carlo Varchi

Esperto in Cybersicurezza