Iaglietti: "Elezioni comitati quartiere non sono una sfida tra politici"

Gela. "Non sarà una competizione politicizzata". Lo dice l'ex consigliere comunale Diego Iaglietti, tra i fautori della lista "Facciamo rete", in campo a Caposoprano per le rappresentanze di quartiere. Iaglietti spiega chiaramente che non solo la lista di sua ispirazione ha tra i proponenti esponenti di partito. "È corretto ricordare il mio percorso pubblico ma è altrettanto corretto e doveroso, per una corretta informazione, ricordare che anche l’altra lista in campo a Caposoprano, "Cittadini Attivi", è stata coordinata da un attuale consigliere comunale, Giovanni Giudice, e che al suo interno sono presenti persone riconducibili all’area del consigliere Faraci e dell’assessore Franzone, quindi ha un chiaro riferimento politico-amministrativo vicino all’attuale sindaco. Questo non rappresenta un problema. Non deve diventarlo. Perché la verità, che qualcuno dimentica o omette, è una sola: in entrambe le liste ci sono diciotto cittadine e cittadini perbene, persone comuni che hanno deciso di mettersi in gioco senza alcun compenso, anzi spesso anticipando spese di tasca propria, con l’unico obiettivo di migliorare il quartiere in cui vivono. I comitati di quartiere non sono un trampolino politico ma uno strumento di partecipazione civica. Ridurre tutto a etichette, sospetti o appartenenze significa mancare di rispetto a chi ha scelto di impegnarsi per puro spirito di servizio. Per quanto mi riguarda, desidero ricordare che già dall’età di vent'anni mi sono costantemente messo al servizio della società, con tempo, energie e competenze, nei ruoli istituzionali come in quelli civici, senza mai tirarmi indietro. Rivendico con serenità il fatto di chiedere consenso per una lista composta da persone serie, libere e motivate, che hanno scelto di impegnarsi per il proprio quartiere senza secondi fini. È anche bello vedere come, attraverso queste donne e questi uomini, la politica torni tra la gente, nei quartieri, nelle strade, nei problemi reali delle famiglie, lontano dai palazzi e vicino alla vita quotidiana". Iaglietti chiama tutti a esprimere la propria preferenza. "Chiedo infine a tutti i miei concittadini del quartiere di andare a votare, di informarsi e di scegliere liberamente la persona che ritengono più opportuna a rappresentarli, a prescindere dalle voci, dalle etichette e dalle bugie che inevitabilmente circolano nei giorni di campagna elettorale. Perché la vera vittoria non è di una lista sull’altra, ma di un quartiere che partecipa, sceglie e costruisce il proprio futuro. Con rispetto verso tutti i candidati e tutte le candidate in campo", conclude.