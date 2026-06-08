I progetti di "Qualità abitare" al centro del confronto organizzato dall'ordine degli architetti

"Sono progetti che cambiano il volto di Gela e rappresentano un esempio virtuoso di come architettura e amministrazione pubblica possano costruire insieme il futuro delle nostre città"

Gela. I progetti del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare (Pinqua) sono stati al centro dell’evento formativo svoltosi in città, presso l’Istituto Comprensivo “San Francesco-Capuana”, ospiti della Dirigente Scolastica, Arch. Prof.ssa Maria Lina La China. L’incontro è stato coordinato dal Vicepresidente dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Caltanissetta, Arch. Salvatore Morana e dalla Consigliera Rosalba Ferlenda. Sono intervenuti i progettisti Arch. Lucia Giuliano, Arch. Francesco Sagone, Arch. Filippo Baglieri; il Geometra Angelo Falcone, vivaista che si è occupato del verde; l’Assessore Dott. Luigi Di Dio in rappresentanza dell’Amministrazione; l’Arch. Antonino Collura, Dirigente del Settore Autorità Urbana; Arch. Enzo Castellana, Design Strategy. Ognuno ha illustrato gli interventi progettuali, le fasi di attuazione e i risultati raggiunti. Il Comune di Gela si conferma capofila in provincia per tipologia e portata degli interventi sul territorio. Da parte della comunità degli architetti, va l’apprezzamento e il ringraziamento a tutti coloro che lavorano nel territorio per il territorio. “Un grazie particolare agli architetti che si impegnano in questi progetti di rigenerazione e riqualificazione urbana, e alle amministrazioni che dimostrano lungimiranza e coraggio nel promuovere il cambiamento. Questi interventi sono fondamentali per costruire un futuro migliore per le nostre città e comunità”, fanno sapere. I progetti Pinqua sono interventi di edilizia residenziale sociale e rigenerazione urbana finanziati dal Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare, con investimenti multimiliardari per la qualità dell’abitare in Italia. "Esprimo quindi il mio personale e condiviso plauso all’Amministrazione Comunale di Gela per la lungimiranza dimostrata nel cogliere questa opportunità e per il lavoro svolto nella costruzione di una visione urbana coerente e ambiziosa. Un ringraziamento e un apprezzamento particolare vanno ai colleghi architetti impegnati nella progettazione e nello sviluppo di questi interventi. Il loro lavoro è fondamentale per tradurre risorse in qualità dell’abitare, innovazione e benessere per la comunità. Sono progetti che cambiano il volto di Gela e rappresentano un esempio virtuoso di come architettura e amministrazione pubblica possano costruire insieme il futuro delle nostre città", dice il presidente dell'ordine provinciale Rosa Galiano.