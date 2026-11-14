Guardia di Finanza, il Comandante Regionale Sicilia Stefano Lombardi in visita al Comando Provinciale di Agrigento

Ieri il Generale di Divisione Stefano Lombardi, Comandante Regionale Sicilia della Guardia di Finanza, ha visitato il Comando Provinciale di Agrigento

AGRIGENTO (ITALPRESS) – Ieri il Generale di Divisione Stefano Lombardi, Comandante Regionale Sicilia della Guardia di Finanza, ha visitato il Comando Provinciale di Agrigento. L’Alto Ufficiale, accolto dal Comandante Provinciale, Colonnello Gabriele Baron, ha incontrato i Finanzieri in servizio nella caserma di via Atenea e negli altri Reparti della provincia. All’evento ha preso parte anche una delegazione di militari in congedo appartenenti alle Sezioni dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia di Agrigento e Sciacca, unitamente ai rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale.

Nel corso della mattinata, il Generale Lombardi ha conferito solenni ricompense morali al personale che ha palesato un lodevole comportamento in servizio, distinguendosi in complesse attività d’istituto finalizzate al contrasto delle frodi fiscali e della criminalità economica.

La permanenza nella città dei Templi è proseguita con una serie di incontri istituzionali presso le rispettive sedi d’ufficio. L’Autorità di vertice regionale del Corpo si è intrattenuto con il Prefetto di Agrigento, Salvatore Caccamo, con il Presidente del Tribunale, Giuseppe Melisenda Giambertoni, e con il Procuratore della Repubblica, Giovanni Di Leo. I colloqui hanno permesso un proficuo esame delle principali dinamiche illecite su cui è focalizzato l’assetto operativo delle Fiamme Gialle sul territorio, ribadendo l’incessante presidio dei Reparti a salvaguardia del tessuto economico legale.

A conclusione della visita, il Comandante Regionale ha espresso il proprio compiacimento per l’efficacia dell’azione investigativa e per i risultati sinora conseguiti, esortando i militari a perseverare nella quotidiana e rigorosa attività a tutela della collettività e degli operatori economici onesti.

– foto ufficio stampa Guardia di Finanza –

(ITALPRESS).