Grave incendio nel Trapanese, evacuate 12 famiglie a Castellamare del Golfo

CASTELLAMMARE DEL GOLFO (TRAPANI) (ITALPRESS) – Un incendio boschivo di vaste proporzioni è divampato nel cuore della notte a Castellammare del Golfo, nel Trapanese. E’ accaduto intorno alle 3 in contrada Bocca della Carrubba. A causa del forte vento di s

CASTELLAMMARE DEL GOLFO (TRAPANI) (ITALPRESS) – Un incendio boschivo di vaste proporzioni è divampato nel cuore della notte a Castellammare del Golfo, nel Trapanese. E’ accaduto intorno alle 3 in contrada Bocca della Carrubba. A causa del forte vento di scirocco si è rapidamente propagato, interessando anche le zone di Petrazzi, Madonna di Fatima e Vallonecchio-Brutto Sandone.

Una prima stima sommaria parla di circa 100 ettari di vegetazione coinvolta, con macchia mediterranea, pini, cipressi e querce distrutti dalle fiamme. Dodici famiglie sono state evacuate a scopo cautelativo. Il fuoco ha inoltre lambito un distributore di gas in contrada Bocca della Carrubba, rendendo necessario un intervento delicato. Il sindaco Giuseppe Fausto ha disposto la chiusura dei plessi scolastici per la presenza di fumo e fuliggine che hanno raggiunto anche le scuole, in particolare il plesso Falcone e Borsellino, dove sono presenti bambini molto piccoli.

La città è invasa da fumo e cenere e in diverse zone l’aria è diventata irrespirabile. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le squadre del Corpo Forestale e due Canadair.

“La nostra priorità assoluta è mettere in sicurezza le persone. Stiamo seguendo ogni fase dell’emergenza, in costante contatto con tutte le autorità e le forze impegnate sul campo. Invito tutti i cittadini a mantenersi a distanza dalle zone interessate dall’incendio, a non avvicinarsi ai luoghi delle operazioni e a seguire scrupolosamente le indicazioni delle autorità” -dichiara il primo cittadino in una nota, aggiungendo- il mio pensiero va alle famiglie evacuate e a tutta la comunità che sta vivendo momenti di grande apprensione. Non ci fermiamo e continueremo a fare tutto il possibile per proteggere le persone e il nostro territorio”.

-Foto Comunicazione Castellammare del Golfo-

(ITALPRESS).