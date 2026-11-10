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Giustizia, Mattarella “Magistrati non siano condizionati da altri poteri”

ROMA (ITALPRESS) - "La parità di tutti i cittadini davanti allalegge presuppone l'indipendenza dell'ordine giudiziario così comerichiede l'imparzialità delle sue decisioni, perchè soltanto intal modo...

A cura di Redazione Redazione
10 novembre 2026 20:00
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Giustizia, Mattarella “Magistrati non siano condizionati da altri poteri” -
Italia
Italpress
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ROMA (ITALPRESS) - "La parità di tutti i cittadini davanti alla

legge presuppone l'indipendenza dell'ordine giudiziario così come

richiede l'imparzialità delle sue decisioni, perchè soltanto in

tal modo può essere assicurata la pari dignità delle persone

attraverso l'effettiva realizzazione dei diritti di ciascuno. In

questa esigenza risiede la ragione per la quale la Costituzione

riconosce le garanzie di autonomia e indipendenza, in quanto i

magistrati non devono avere alcuna soggezione di tipo gerarchico,

così come non devono essere condizionati nè da interessi nè da

volontà di altri poteri". Così il presidente della Repubblica,

Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale i magistrati ordinari

in tirocinio. "All'applicazione delle norme di legge è legata

l'interpretazione giurisprudenziale alla luce del dettato

costituzionale e delle convenzioni sovranazionali, che non

consente di incorrere in opinabili letture soggettive.

La qualità della giurisdizione è per la magistratura un dovere

inderogabile, sul rispetto del quale si fonda il rapporto di

indispensabile fiducia che il Paese deve poter nutrire

nell'amministrazione della giustizia", ha aggiunto.

(ITALPRESS).

-Foto: Quirinale-

Fact Check

Prima della pubblicazione, la redazione ha verificato e consultato le fonti elencate di seguito per garantire l'accuratezza delle informazioni riportate.

Fonte:

Verificato il: 10 novembre 2026

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