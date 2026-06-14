I ragazzi dell'AGESCI Gela 3 e Plastic Free in passeggiata ecologica a Macchitella: rifiuti raccolti e un messaggio di senso civico per la città.

Una mattinata di impegno civile e rispetto per l’ambiente ha visto protagonisti i ragazzi del Reparto “Pippo Licata” dell’AGESCI Gela 3 e il Branco “Fiore Rosso”, affiancati dalle famiglie e dal supporto dell’Amministrazione Comunale, lungo la pista ciclabile di Macchitella e nelle aree limitrofe al Palazzetto dello Sport. A soli sette giorni dalla precedente iniziativa “Puliamo la Spiaggia – Lato Est Macchitella”, gli esploratori e le guide hanno scelto di proseguire il loro percorso di cittadinanza attiva partecipando alla passeggiata ecologica promossa dall’associazione Plastic Free, raccogliendo rifiuti e restituendo decoro a luoghi molto frequentati dai cittadini.

L’iniziativa, svoltasi ieri, ha trasformato un’ordinaria domenica in un’occasione di servizio e responsabilità collettiva. Durante la pulizia, i volontari hanno individuato alcune aree particolarmente degradate, soprattutto nei punti di ritrovo serale dei giovani, noti come “i muretti” di Macchitella. Un dato che ha spinto gli organizzatori a lanciare un messaggio chiaro: pulire è un gesto nobile, ma lasciare pulito è ancora più importante.

“Oggi 13 giugno abbiamo organizzato una passeggiata ecologica presso la pista ciclabile di Macchitella – ha dichiarato Nuccia Vella, presidente di Plastic Free –. Grazie sempre per il prezioso supporto del Gruppo Scout AGESCI Gela 3, che con la loro attività sono d’esempio a tutti i cittadini. Sempre attenti alla tutela dell’ambiente, lasciamo il mondo un po’ migliore, più pulito e salubre. La città è di tutti i cittadini: facciamo ognuno la nostra parte. Il mondo non è una pattumiera”.

Parole che trovano eco nelle azioni quotidiane dei ragazzi, per i quali l’educazione ambientale non è un’attività straordinaria ma uno stile di vita. Un sentito ringraziamento è stato rivolto anche a Federico Alba, presidente del Comitato di Quartiere Macchitella – Area Urbana n. 6, sempre disponibile a collaborare per rendere la città più bella, accogliente e vivibile.

A conclusione della giornata, è tornato l’insegnamento di Baden-Powell: “Lasciamo il mondo un po’ migliore di come lo abbiamo trovato”. Un principio che, grazie ai giovani scout, continua a camminare – letteralmente – sulle gambe delle nuove generazioni.