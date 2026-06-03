Ghelas, rinnovato rapporto con i lavoratori a termine: necessari per gli interventi

Il supporto, per altri mesi, di operai interinali dovrebbe assicurare una maggiore presenza e un'attività capillare

Gela. È un periodo nel quale l'amministrazione comunale, seppur con risorse scarse, sta comunque individuando priorità circa gli interventi di decoro urbano, anche con affidamenti all'in house Ghelas multiservizi. L'azienda deve fare di necessità virtù, dato il poco personale e l'impossibilità di effettuare nuove assunzioni. Così, il management, con l'assenso dell'amministrazione comunale, ha disposto la proroga per i lavoratori interinali, quasi esclusivamente giardinieri per i lavori nelle aree verdi, spesso incolte. Coprire l'intero fabbisogno urbano appare quasi impossibile ma ci sono interventi mirati suddivisi in più aree della città. Il manager Guido Siragusa e l'amministrazione comunale si trovano in sintonia circa gli interventi da effettuare e il supporto, per altri mesi, di operai interinali dovrebbe assicurare una maggiore presenza e un'attività capillare.