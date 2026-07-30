Gela, tris di ufficialità: ecco Nardella, Colace e Scuderi

Tre nuovi innesti che si uniranno al gruppo di giocatori che prenderanno parte al ritiro precampionato, al via oggi pomeriggio presso lo stadio comunale di Riesi e che proseguirà fino al 13 agosto.

Gela. Confermate le nostre anticipazioni: il Gela ufficializza il rinnovo di Colace e l’arrivo di Nardella e Scuderi, nuovi tasselli che vanno ad arricchire la rosa nelle mani di Comandatore. Tre nuovi innesti che si uniranno al gruppo di giocatori che prenderanno parte al ritiro precampionato, al via oggi pomeriggio presso lo stadio comunale di Riesi e che proseguirà fino al 13 agosto. L’elenco ufficiale, però, non è ancora stato diramato. Il portiere argentino è solo il secondo under annunciato dal club oltre a Catanzaro, in attesa dell’ufficialità di Nardo e di altri giovani che partiranno oggi con il gruppo squadra.

Ammonta a undici il numero di calciatori tesserati dal Gela, tra riconfermati e volti nuovi. Organico destinato a crescere ulteriormente nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Un portiere, tre difensori, due centrocampisti, tre esterni e due attaccanti. Molti di essi, però, possono anche essere adattati in altri ruoli in base alle esigenze del club, tra centrali difensivi che possono essere impiegati sulla fascia, ali che possono agire dietro la punta e centravanti che possono giocare larghi. Una duttilità che potrebbe rivelarsi fondamentale per Comandatore, che avrà così maggiore libertà nello scegliere il modulo e le soluzioni tattiche più adatte e funzionali alle idee di gioco che vorrà sviluppare in biancazzurro.

Le sedute di allenamento di Riesi saranno utili per testare gli atleti già ufficializzati ma anche e soprattutto quelli in prova, sui quali la società dovrà sciogliere le riserve nelle prossime settimane, decidendo se integrarli stabilmente nel progetto tecnico o meno. Quindici giorni fondamentali anche per creare intesa e unione all’interno del gruppo squadra. Del resto, la coesione dimostrata dall’organico nella passata stagione rappresenta la prova più evidente di quanto questo aspetto possa rivelarsi un fattore determinante, specialmente nei momenti più delicati del campionato.