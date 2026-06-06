Gela, scout a Macchitella: 50 ragazzi ripuliscono la spiaggia e sensibilizzano. "Custodi del Creato", le interviste ai protagonisti.

Sono stati circa cinquanta i bambini e ragazzi che questa mattina, sulla spiaggia della Rotonda Est di Macchitella, hanno partecipato all'iniziativa ecologica degli scout AGESCI Gela 3.

Con guanti e pinze, hanno raccolto rifiuti non per ripulire la spiaggia – come ci hanno spiegato – ma per imparare a non lasciarli mai più. «Siamo a Macchitella per Sensibilizzare chi non tutela le nostre bellezze naturali», spiega la scout Marta Cafà.

Per Myriam Lucchese l'iniziativa «ha sensibilizzato soprattutto noi stessi. Daremo l'esempio per tutti gli altri».

Presenti i comitati di quartiere di Macchitella e San Giacomo (Federico Alba e Giuseppe Scerra), il consigliere comunale Massimiliano Giorrannello. Per Alba: «Iniziative così rendono il luogo in cui viviamo un posto migliore».

All'iniziativa ha aderito anche Plastic Free. La referente Nuccia Vella: «I ragazzi sono il nostro futuro. Diamo l'esempio alle generazioni future».

Patrizia Romano, capogruppo AGESCI Gela 3: «Nasce in prossimità dell'estate per valorizzare le spiagge. Spesso siamo distratti e non rispettiamo l'ambiente che ci ospita».

Un messaggio di sensibilizzazione sostenuto dal sindaco Di Stefano e dall'assessore Fava.