Gela - Previsioni meteo per il 31 maggio 2026: giornata stabile e temperature miti

A Gela il 31 maggio 2026 tempo sostanzialmente stabile: poche nubi, venti leggeri e temperature miti per tutta la giornata.

La giornata meteorologica a Gela per il 31 maggio 2026 si presenta nel complesso tranquilla: poche nubi, assenza di precipitazioni e ventilazione debole-moderata. Di seguito il dettaglio orario per orientare attività all'aperto, spostamenti e chi si affida al mare.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)

Condizioni: nubi sparse con cielo parzialmente nuvoloso.

con cielo parzialmente nuvoloso. Temperatura: 19,4 °C (feels like ~19,2 °C).

Umidità: 69% — Pressione: 1017 hPa.

Vento: debole da nord-est, circa 1,9 m/s, raffiche fino a 1,8 m/s.

Visibilità: 10 km. Probabilità di pioggia: 0% (precipitazioni previste: 0 mm).

Prima mattina (03:00)

Condizioni: nubi sparse , cielo tranquillo.

, cielo tranquillo. Temperatura: 20,2 °C (feels like ~20,1 °C).

Umidità: 71% — Pressione: 1017 hPa.

Vento: molto debole da nord (circa 1,9 m/s), raffiche contenute.

Visibilità: 10 km. Piogge assenti (0 mm).

Mattina (06:00)

Condizioni: poche nuvole , progressivo rasserenamento.

, progressivo rasserenamento. Temperatura: 21,4 °C (feels like ~21,3 °C).

Umidità: 67% — Pressione: 1017 hPa.

Vento: leggero da nord-est, circa 1,2 m/s con raffiche intorno a 1,3 m/s.

Visibilità: 10 km. Precipitazioni non previste.

Mezza mattinata (09:00)

Condizioni: cielo sereno e soleggiato.

e soleggiato. Temperatura: 23,1 °C (feels like ~23,0 °C).

Umidità: 59% — Pressione: 1018 hPa.

Vento: debole-moderato da sud-ovest, circa 3,5 m/s; raffiche fino a 2,9 m/s segnalate.

Visibilità: 10 km. Nessuna pioggia prevista.

Mezzogiorno (12:00)

Condizioni: cielo sereno .

. Temperatura: 22,6 °C (feels like ~22,7 °C).

Umidità: 67% — Pressione: 1017 hPa.

Vento: moderato da sud-ovest, fino a 4,6 m/s con raffiche possibili intorno a 5,1 m/s.

Visibilità: 10 km. Precipitazioni: 0 mm.

Primo pomeriggio (15:00)

Condizioni: cielo sereno , stabile.

, stabile. Temperatura: 22,6 °C (feels like ~22,7 °C).

Umidità: 68% — Pressione: 1017 hPa.

Vento: 3,95 m/s da sud-ovest con raffiche fino a ~4,9 m/s.

Visibilità: 10 km. Nessuna precipitazione attesa.

Tardo pomeriggio (18:00)

Condizioni: poche nuvole , passaggio di innocue velature.

, passaggio di innocue velature. Temperatura: 21,9 °C (feels like ~22,0 °C).

Umidità: 74% — Pressione: 1016 hPa.

Vento: debole, circa 2,5 m/s da sud-sud-ovest con raffiche fino a 3,3 m/s.

Visibilità: 10 km. Piogge assenti (0 mm).

Sera (21:00)

Condizioni: cielo sereno .

. Temperatura: 20,9 °C (feels like ~21,1 °C).

Umidità: 78% — Pressione: 1017 hPa.

Vento: molto debole da sud-ovest, circa 1,1 m/s; raffiche moderate intorno a 1,4 m/s.

Visibilità: 10 km. Nessuna precipitazione prevista.

Riepilogo del giorno

Giornata complessivamente stabile a Gela il 31 maggio 2026: assente rischio di pioggia, prevalenza di cielo sereno o con poche nubi, temperature gradevoli tra circa 19 °C e 23 °C. I venti rimarranno generalmente deboli-moderati, con rinforzi locali nel corso della pausa pranzo. Condizioni favorevoli per attività all'aperto e navigazione costiera a breve raggio, con visibilità buona e assenza di fenomeni avversi.