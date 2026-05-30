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Gela - Previsioni meteo per il 31 maggio 2026: giornata stabile e temperature miti

A Gela il 31 maggio 2026 tempo sostanzialmente stabile: poche nubi, venti leggeri e temperature miti per tutta la giornata.

A cura di Meteorologo
30 maggio 2026 15:00
Gela - Previsioni meteo per il 31 maggio 2026: giornata stabile e temperature miti -
Meteo
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La giornata meteorologica a Gela per il 31 maggio 2026 si presenta nel complesso tranquilla: poche nubi, assenza di precipitazioni e ventilazione debole-moderata. Di seguito il dettaglio orario per orientare attività all'aperto, spostamenti e chi si affida al mare.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)

  • Condizioni: nubi sparse con cielo parzialmente nuvoloso.
  • Temperatura: 19,4 °C (feels like ~19,2 °C).
  • Umidità: 69% — Pressione: 1017 hPa.
  • Vento: debole da nord-est, circa 1,9 m/s, raffiche fino a 1,8 m/s.
  • Visibilità: 10 km. Probabilità di pioggia: 0% (precipitazioni previste: 0 mm).

Prima mattina (03:00)

  • Condizioni: nubi sparse, cielo tranquillo.
  • Temperatura: 20,2 °C (feels like ~20,1 °C).
  • Umidità: 71% — Pressione: 1017 hPa.
  • Vento: molto debole da nord (circa 1,9 m/s), raffiche contenute.
  • Visibilità: 10 km. Piogge assenti (0 mm).

Mattina (06:00)

  • Condizioni: poche nuvole, progressivo rasserenamento.
  • Temperatura: 21,4 °C (feels like ~21,3 °C).
  • Umidità: 67% — Pressione: 1017 hPa.
  • Vento: leggero da nord-est, circa 1,2 m/s con raffiche intorno a 1,3 m/s.
  • Visibilità: 10 km. Precipitazioni non previste.

Mezza mattinata (09:00)

  • Condizioni: cielo sereno e soleggiato.
  • Temperatura: 23,1 °C (feels like ~23,0 °C).
  • Umidità: 59% — Pressione: 1018 hPa.
  • Vento: debole-moderato da sud-ovest, circa 3,5 m/s; raffiche fino a 2,9 m/s segnalate.
  • Visibilità: 10 km. Nessuna pioggia prevista.

Mezzogiorno (12:00)

  • Condizioni: cielo sereno.
  • Temperatura: 22,6 °C (feels like ~22,7 °C).
  • Umidità: 67% — Pressione: 1017 hPa.
  • Vento: moderato da sud-ovest, fino a 4,6 m/s con raffiche possibili intorno a 5,1 m/s.
  • Visibilità: 10 km. Precipitazioni: 0 mm.

Primo pomeriggio (15:00)

  • Condizioni: cielo sereno, stabile.
  • Temperatura: 22,6 °C (feels like ~22,7 °C).
  • Umidità: 68% — Pressione: 1017 hPa.
  • Vento: 3,95 m/s da sud-ovest con raffiche fino a ~4,9 m/s.
  • Visibilità: 10 km. Nessuna precipitazione attesa.

Tardo pomeriggio (18:00)

  • Condizioni: poche nuvole, passaggio di innocue velature.
  • Temperatura: 21,9 °C (feels like ~22,0 °C).
  • Umidità: 74% — Pressione: 1016 hPa.
  • Vento: debole, circa 2,5 m/s da sud-sud-ovest con raffiche fino a 3,3 m/s.
  • Visibilità: 10 km. Piogge assenti (0 mm).

Sera (21:00)

  • Condizioni: cielo sereno.
  • Temperatura: 20,9 °C (feels like ~21,1 °C).
  • Umidità: 78% — Pressione: 1017 hPa.
  • Vento: molto debole da sud-ovest, circa 1,1 m/s; raffiche moderate intorno a 1,4 m/s.
  • Visibilità: 10 km. Nessuna precipitazione prevista.

Riepilogo del giorno

Giornata complessivamente stabile a Gela il 31 maggio 2026: assente rischio di pioggia, prevalenza di cielo sereno o con poche nubi, temperature gradevoli tra circa 19 °C e 23 °C. I venti rimarranno generalmente deboli-moderati, con rinforzi locali nel corso della pausa pranzo. Condizioni favorevoli per attività all'aperto e navigazione costiera a breve raggio, con visibilità buona e assenza di fenomeni avversi.

Previsioni meteo 31 maggio 2026

00:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +19.4° (perc. +19.2°)
Precip. -
Vento 1.9 N (max 1.8)
Umidità 69%
03:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +20.2° (perc. +20.1°)
Precip. -
Vento 1.9 N (max 1.9)
Umidità 71%
06:00 poche nuvole Poche nuvole
Temp. +21.4° (perc. +21.3°)
Precip. -
Vento 1.2 NE (max 1.3)
Umidità 67%
09:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +23.1° (perc. +23.0°)
Precip. -
Vento 3.5 SO (max 2.9)
Umidità 59%
12:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +22.6° (perc. +22.7°)
Precip. -
Vento 4.6 SO (max 5.1)
Umidità 67%
15:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +22.6° (perc. +22.7°)
Precip. -
Vento 4.0 SO (max 4.9)
Umidità 68%
18:00 poche nuvole Poche nuvole
Temp. +21.9° (perc. +22.0°)
Precip. -
Vento 2.5 SO (max 3.3)
Umidità 74%
21:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +20.9° (perc. +21.1°)
Precip. -
Vento 1.1 SO (max 1.4)
Umidità 78%
24:00 poche nuvole Poche nuvole
Temp. +20.6° (perc. +20.8°)
Precip. -
Vento 0.4 NE (max 0.9)
Umidità 78%
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