Gela - Previsioni meteo per il 31 maggio 2026: giornata stabile e temperature miti
A Gela il 31 maggio 2026 tempo sostanzialmente stabile: poche nubi, venti leggeri e temperature miti per tutta la giornata.
La giornata meteorologica a Gela per il 31 maggio 2026 si presenta nel complesso tranquilla: poche nubi, assenza di precipitazioni e ventilazione debole-moderata. Di seguito il dettaglio orario per orientare attività all'aperto, spostamenti e chi si affida al mare.
Dettaglio Previsioni
Notte (00:00)
- Condizioni: nubi sparse con cielo parzialmente nuvoloso.
- Temperatura: 19,4 °C (feels like ~19,2 °C).
- Umidità: 69% — Pressione: 1017 hPa.
- Vento: debole da nord-est, circa 1,9 m/s, raffiche fino a 1,8 m/s.
- Visibilità: 10 km. Probabilità di pioggia: 0% (precipitazioni previste: 0 mm).
Prima mattina (03:00)
- Condizioni: nubi sparse, cielo tranquillo.
- Temperatura: 20,2 °C (feels like ~20,1 °C).
- Umidità: 71% — Pressione: 1017 hPa.
- Vento: molto debole da nord (circa 1,9 m/s), raffiche contenute.
- Visibilità: 10 km. Piogge assenti (0 mm).
Mattina (06:00)
- Condizioni: poche nuvole, progressivo rasserenamento.
- Temperatura: 21,4 °C (feels like ~21,3 °C).
- Umidità: 67% — Pressione: 1017 hPa.
- Vento: leggero da nord-est, circa 1,2 m/s con raffiche intorno a 1,3 m/s.
- Visibilità: 10 km. Precipitazioni non previste.
Mezza mattinata (09:00)
- Condizioni: cielo sereno e soleggiato.
- Temperatura: 23,1 °C (feels like ~23,0 °C).
- Umidità: 59% — Pressione: 1018 hPa.
- Vento: debole-moderato da sud-ovest, circa 3,5 m/s; raffiche fino a 2,9 m/s segnalate.
- Visibilità: 10 km. Nessuna pioggia prevista.
Mezzogiorno (12:00)
- Condizioni: cielo sereno.
- Temperatura: 22,6 °C (feels like ~22,7 °C).
- Umidità: 67% — Pressione: 1017 hPa.
- Vento: moderato da sud-ovest, fino a 4,6 m/s con raffiche possibili intorno a 5,1 m/s.
- Visibilità: 10 km. Precipitazioni: 0 mm.
Primo pomeriggio (15:00)
- Condizioni: cielo sereno, stabile.
- Temperatura: 22,6 °C (feels like ~22,7 °C).
- Umidità: 68% — Pressione: 1017 hPa.
- Vento: 3,95 m/s da sud-ovest con raffiche fino a ~4,9 m/s.
- Visibilità: 10 km. Nessuna precipitazione attesa.
Tardo pomeriggio (18:00)
- Condizioni: poche nuvole, passaggio di innocue velature.
- Temperatura: 21,9 °C (feels like ~22,0 °C).
- Umidità: 74% — Pressione: 1016 hPa.
- Vento: debole, circa 2,5 m/s da sud-sud-ovest con raffiche fino a 3,3 m/s.
- Visibilità: 10 km. Piogge assenti (0 mm).
Sera (21:00)
- Condizioni: cielo sereno.
- Temperatura: 20,9 °C (feels like ~21,1 °C).
- Umidità: 78% — Pressione: 1017 hPa.
- Vento: molto debole da sud-ovest, circa 1,1 m/s; raffiche moderate intorno a 1,4 m/s.
- Visibilità: 10 km. Nessuna precipitazione prevista.
Riepilogo del giorno
Giornata complessivamente stabile a Gela il 31 maggio 2026: assente rischio di pioggia, prevalenza di cielo sereno o con poche nubi, temperature gradevoli tra circa 19 °C e 23 °C. I venti rimarranno generalmente deboli-moderati, con rinforzi locali nel corso della pausa pranzo. Condizioni favorevoli per attività all'aperto e navigazione costiera a breve raggio, con visibilità buona e assenza di fenomeni avversi.